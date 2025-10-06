הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ביקש לאחרונה משר הביטחון ישראל כ"ץ למנות את האלוף נמרוד אלוני, מפקד מפקדת העומק, לנספח צה"ל בוושינגטון.

לפי דיווח בגלי צה"ל, השר כ"ץ בלם את המינוי וסירב לקדם את אלוני לתפקיד, מסיבות שלא הובהרו. בדיווח צויין כי ההערכה היא שהשר מעוניין לשמור את התפקיד עבור מזכירו הצבאי, תת-אלוף גיא מרקיזנו.

האלוף נמרוד אלוני שימש בעבר כמפקד אוגדת עזה, עד שנה לפני ה-7 באוקטובר. לאחר שלא קודם, פרש מצה"ל.

בטקס הפרישה שלו אמר כי הוא משתחרר מצבא ש"מושג האחריות בו נרמס וחולל", ואף מתח ביקורת על הרמטכ"ל זמיר בשל אי-קידומם של קציני הצנחנים.

על פי הדיווח, הרמטכ"ל זמיר, שאינו מעוניין בקידום המזכיר הצבאי של השר, צפוי להביא בפני השר מועמדים אחרים לתפקיד נספח צה"ל בוושינגטון - בהם תת-אלוף גיא גולדפרב ותת-אלוף טל פוליטיס, שלא קיבלו לאחרונה את המינוי למפקד חיל הים.