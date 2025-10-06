"בַּסֻּכֹּת תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים... לְמַעַן יֵדְעוּ דֹרֹתֵיכֶם כִּי בַסֻּכּוֹת הוֹשַׁבְתִּי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּהוֹצִיאִי אוֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם".

הסוכה, כמו גם מצות יישוב ארץ ישראל, היא מצוה נדירה ומתמשכת, שבה מקיימים את המצווה בכל רמ"ח אברינו ושס"ה גידינו, ובכל רגע ורגע של ישיבתנו בה.

בסוכה אנחנו מבטאים את הנס שבתוך הטבע: זכר לענני הכבוד שהקיפו אותנו במדבר, הליכה רגלית כדרך הטבע אבל עטופים באהבת השם יתברך לבניו. חיבוק תמידי של השגחה ואמונה.

"סוכה" בגימטריה 91 - שילוב של שם הוי"ה ושם אדנות - סמל למציאות של נס שבתוך הטבע. ה-מלאך (91) הגואל אותי מכל רע. צילא דמהימנותא.

אתמול, י"ג בתשרי, נכנס לתפקידו ראש השב"כ החדש, האלוף דוד זיני. בחרדת קודש, כיהודי גאה במורשת אבותיו, בחר לחנוך את כהונתו בתפילה בשריד בית מקדשנו, במקום ממנו לא זזה שכינה מעולם. בכך הזכיר לכולנו שהשורשים הרוחניים של עם ישראל הם יסוד קיומנו וביטחוננו בארץ הזאת.

דוד זיני גם בגימטריה 91. נאחל לו הצלחה רבה בתפקידו החשוב ושהקב"ה ילווה אותו, ואת ראש ממשלתנו שבחר בו לתפקיד, בהנהגה של נס שבתוך הטבע, באמונה ובבטחון.

הסוכה היא סמל לאמונה ובטחון - שברירית, חשופה לסערות, אך דווקא בה אנחנו מצווים על "ושמחת בחגך". שנתיים למלחמה, 48 מיקירינו עדיין בשבי, איבדנו רבים מאהובינו, אנחנו כואבים את כאב הפצועים וליבנו עם לוחמינו שבחזית. ובכל זאת, יש בנו את העוז לחגוג ולשמוח גם כשלא הכל מושלם, גם בצילה החולף של הסוכה, כי יהודים אנחנו.

שנזכה ששמחת החג תמלא את העם הנפלא הזה עד גדותיו, שמינוי זיני יהיה רק אבן הפינה לפירוק האליטה ולכינון מחדש של חברת מופת יהודית ודמוקרטית, שראש ממשלתנו ימשיך לעמוד איתן באמונה ובנחישות כנגד כל המקטרגים, מבית ומחוץ, שלוחמינו יחזרו עטורים בכתר ישועה ובעטרת נצחון עם יקירינו מהשבי, ושנזכה כולנו להנהגה סגולית של סוכה - הנס שבתוך הטבע, עד לגאולה השלמה במהרה בימינו.