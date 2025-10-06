שלושת הזוכים בפרס נובל לרפואה לשנת 2025 הם מרי אי. ברנקו, פרד רמסדל ושימון סאקאגוצ'י. כך הודיעה היום (שני) הוועדה השבדית המעניקה את הפרסים היוקרתיים.

על פי ההודעה הרשמית, השלושה זכו בפרס על מחקרם פורץ הדרך בתחום הסבילות החיסונית ההיקפית - מנגנון ביולוגי המסייע לגוף להבחין בין תאים עצמיים לבין גורמים זרים, ובכך למנוע התפתחות מחלות אוטואימוניות.

הוועדה ציינה כי מחקריהם של החוקרים הניחו את היסודות להבנת האיזון העדין בין תגובת מערכת החיסון לבין מניעת תקיפה עצמית של תאי הגוף.

גילוייהם סללו את הדרך לפיתוח טיפולים חדשים במחלות דלקתיות ואוטואימוניות.