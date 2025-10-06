הכתב הצבאי דורון קדוש פרסם ביקורת נגד שר הביטחון ישראל כ"ץ, בעקבות החלטותיו שלא לקדם קצינים בצה"ל וכן בשל "סטנדרט כפול בהחלטותיו".

לדבריו, מאז כניסתו לתפקיד ביטל השר שישה מינויים של הרמטכ"לים הרצי הלוי ואייל זמיר, בהם מינויים של אפרים אבני למח"ט צנחנים, אל"מ א' למפקד יהל"ם, אליעד מואטי למאו"ג 210, מנור ינאי לרמ"ט זרוע היבשה, הישאם אבראהים למתפ"ש ונמרוד אלוני לנספח בוושינגטון.

בנוסף, טען קדוש כי השר כ"ץ עיכב ודחה במשך שבועות ואף חודשים קידומים של כ-100 קצינים בכירים בדרגות אל"מ ותא"ל, וכן ארבעה מינויים בכירים במטה הכללי - מפקד חיל האוויר, מפקד חיל הים, מתפ"ש ונספח בוושינגטון.

קדוש טען כי אחד הנימוקים המרכזיים לדחיית הקידומים היה "אחריות" לכאורה של הקצינים לאירועי השבעה באוקטובר, אך לדבריו השר פעל בסטנדרט כפול. הוא ציין כי קצינים שהיו בתפקידים בכירים באותו יום קודמו על ידי כ"ץ, בעוד אחרים עוכבו. לדבריו, "קצינים בצה"ל רואים את הסטנדרט הכפול של שר הביטחון - ונדהמים".

הוא הוסיף כי השר מעוניין לקדם מינויים אישיים ומקורבים אליו, בהם מזכירו הצבאי, ולכן מונע קידום אחרים. לדבריו, השר כ"ץ פועל לשנות כללים מקובלים בצה"ל ולכפות על הרמטכ"ל הליכים חדשים.

לסיום כתב כי "‏קצינים בכירים בצה"ל מביעים חלחלה עמוקה מפני מהלכיו של שר הביטחון במינויים בצה"ל והפיכת הליכי המינוי לפוליטיים, לא ענייניים ומכוערים".