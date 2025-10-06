הליגה נגד השמצה (ADL) והפדרציות היהודיות של צפון אמריקה פרסמו היום מחקר מקיף שמצא כי יותר ממחצית (55%) מהיהודים האמריקאים חוו לפחות סוג אחד של אנטישמיות ב-12 החודשים האחרונים, ו-57% מאמינים שאנטישמיות היא כיום חלק נורמלי מהחוויה היהודית.

בנוסף, כמעט אחד מכל חמישה נשאלים הותקף פיזית, או אוים פיזית, או הוטרד מילולית בשל זהותו היהודית בשנה האחרונה, בעוד שיותר משליש היו עדים לאירוע של אלימות אנטישמית ממשית או איום באלימות על רקע אנטישמי.

המחקר, שנערך בשיתוף עם חוקרים מאוניברסיטת קולומביה, מגלה גם כי ליהודים האמריקאים יש חששות בטיחותיים משמעותיים והם חווים השפעות פסיכולוגיות. 79% מהיהודים מודאגים מאנטישמיות, ו-48% נקטו צעדים להגברת הביטחון האישי ותחושת הביטחון שלהם, כולל הכנת תוכניות לתרחישי קיצון (33%), תוכניות לבריחה מהמדינה (14%) ורכישת נשק (9%).

"זה עצוב מאוד שיהודים אמריקאים מדברים כיום על תרחישים קיצון מסוג אלו," אמר ג'ונתן גרינבלט, המנכ"ל העולמי של הליגה נגד השמצה. "כאשר יהודים אמריקאים שבנו כאן חיים, קריירות ומשפחות במשך דורות מכינים תוכניות מגירה לבריחה, עלינו להבין שזהו מצב חירום לאומי. זו לא רק בעיה יהודית; זו בעיה אמריקאית שדורשת פעולה מיידית של מנהיגים בכל הרמות".

"אפילו מול רמות חסרות תקדים של אנטישמיות, אנו ממשיכים לראות את מה שהפדרציות היהודיות מכנות 'הגל' - עלייה מרשימה במעורבות יהודית ובחיבור לקהילה," אמר אריק פינגרהוט, נשיא ומנכ"ל הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה. "העובדה שכמעט שני שלישים מאלה שחוו אנטישמיות מגיבים לכך בכך שהם מעמיקים את מעורבותם היהודית, מדגימה את החוסן יוצא הדופן של עמנו. במקום לסגת מתוך פחד, יהודים אמריקאים בוחרים לעמוד יחד, לחזק את הקשרים ולאשרר מחדש את זהותם. הגל הזה של מעורבות יהודית מייצג תקווה ונחישות מול השנאה."

ממצאי הסקר מראים שיהודים אמריקאים חוו אנטישמיות בהקשרים שונים, כאשר האינטרנט (41%), מרחבים ציבוריים (21%), מוסדות חינוך (13%), מקומות סמוכים למוסדות יהודיים (9%) ומקומות עבודה (9%) הם הנפוצים ביותר.

ממצאים נוספים מהמחקר: 44% מהנשאלים חוו לפחות סוג אחד של פעולה או תקשורת שמדירה יהודים או ממעיטה בערך החוויה היהודית בשנה האחרונה, כאשר צעירים נוטים יותר לחוות את האירועים הללו.

מבין אלה שחוו אפליה אנטי-יהודית, 74% לא דיווחו על כך לשום מוסד או ארגון, מה שמעיד על פערים משמעותיים בתיעוד ובתגובה לאירועים. 20% מהיהודים שלבשו פריט המזוהה כיהודי לפני ה-7 באוקטובר הפסיקו ללבוש אותו.

כמעט שליש מהנשאלים שחוו או היו עדים לאירוע אנטישמי בשנה האחרונה הראו סימני חרדה. אחד מכל חמישה (21%) הראה סימני דיכאון. 6% מהיהודים האמריקאים חוו אלימות מינית אנטישמית. מתוכם, 3% דיווחו שחוו או אויימו באלימות מינית בשל יהדותם.

50% מהיהודים מרגישים שרוב האנשים בקהילה הלא-יהודית לא יעמדו לצידם במקרה של איומים או אלימות אנטישמית - עלייה של 6 אחוזים לעומת סקר דומה שנערך בשנה שעברה.

למרות האתגרים והאנטישמיות הגוברת, יהודים אמריקאים מראים חוסן רב ואינם מוותרים על המאבק באנטישמיות: רק 30% מהיהודים מאמינים שאין מה לעשות כדי לשנות את מצב האנטישמיות באמריקה. 68% מרגישים בנוח, לפחות במידה מסוימת, לדבר בפומבי נגד אנטישמיות.