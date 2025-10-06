משפחות החטופים והחטופה שיגרו היום (שני) מכתב יוצא דופן לוועדת פרס נובל לשלום, ובו המלצה להעניק את הפרס לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

הפנייה נעשתה על רקע הצהרותיו האחרונות של טראמפ והמו"מ המתהווה בנוגע לשחרור החטופים.

במכתב כתבו המשפחות כי לאחר תקופה ממושכת של ייאוש, הן רואות בטראמפ דמות מנהיגותית שמסוגלת לשים קץ לסיוט המתמשך. לדבריהן, "יש בנו תקווה אמיתית שהסיוט שלנו יסתיים. אנו בטוחים, שהוא לא ינוח ולא יעצור עד אשר יושב החטוף האחרון, המלחמה תסתיים, והשלום והשגשוג יושבו למזרח התיכון".

עוד נכתב, כי מאז כניסתו לתפקיד, פעל טראמפ בנחישות למען שחרור חטופים, והצליח להשיב 39 מבני המשפחות הביתה. בנוסף, סייע באפשרות לקבור את הנספים בכבוד, והפך - לדברי המשפחות - את הבלתי אפשרי למציאות.

בהמשך המכתב ציינו כי נשיא ארה"ב לשעבר תיווך בסכסוכים ברחבי העולם והביא לתוצאות במקום שבו אחרים נכשלו. "בעוד שאחרים דיברו על שלום, הוא הביא אותו הלכה למעשה", כתבו.

לסיום כתבו המשפחות: "אנו מפצירים בכם להעניק לנשיא טראמפ את פרס נובל לשלום... עבור משפחותינו, ועבור מיליונים ברחבי העולם שהושפעו ממאמציו, הענקת הכבוד הזה תהווה הוכחה לכך שמנהיגות נחושה ופעולות למען השלום הן מה שמשנה באמת בעולם".