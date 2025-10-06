בית משפט השלום בבאר שבע האריך עד ליום רביעי את מעצרה של פעילת המשט הספרדייה שנשכה סוהרת במהלך שהותה בכלא קציעות.

הפעילה הפרו-פלסטינית נעצרה במהלך ההשתלטות של חיל הים על הסירות למשט לעזה בשבוע שעבר, והיא הייתה אמורה להיות מגורשת לחו"ל מחר לפנות בוקר.

כוחות צה"ל השתלטו ביום כיפור על "משט החירות לעזה", שסירות ראשונות שלו החלו להגיע למים הטריטוריאליים של ישראל. בכ-40 כלי שייט נעצרו 437 פעילים שניסו להגיע לעזה.

בגרדיאן הבריטי דווח כי שגרירות שוודיה בישראל עדכנה את משרד החוץ בשטוקהולם על כך שגרטה טונברג סבלה מתנאים קשים במהלך המעצר בישראל.

משרד החוץ הגיב בחשבון הרשמי ברשת X: "הטענות בנוגע להתעללות בגרטה ובעצורים אחרים ממשט חמאס-סומוד הן שקרים גסים. כל זכויותיהם החוקיות של העצורים נשמרו במלואן. מעניין לציין, שגרטה עצמה ועצורים אחרים התעקשו להאריך את שהותם במעצר. גרטה גם לא התלוננה בפני הרשויות הישראליות על אף אחת מההאשמות המגוחכות וחסרות הבסיס הללו - משום שהן מעולם לא התרחשו".