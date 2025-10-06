חברת התעופה הענקית "טורקיש איירליינס" עשויה לעשות את דרכה חזרה לישראל בקרוב.

הנשיא הטורקי ארדואן ביקש מהנהלת החברה הטורקית לבדוק היתכנות של חזרה לישראל, זאת לאחר מחמאות שקיבל נשיא טורקיה מנשיא ארה"ב טראמפ.

החזרה של טורקיש עשויה לשמש כסימן להתרככות ביחסים שבין מדינת ישראל לטורקיה, כחלק מתהליך של נורמליזציה מסויימת ומדורגת.

בין ישראל לטורקיה עברו ביום לפני השבעה באוקטובר לא פחות מ-16 טיסות הלוך ושוב לפני פרוץ המלחמה, חלקן גם טיסות קונקשיין ליעדים רחוקים יותר.

חזרת טורקיש איירליינס יכולה להעלות תחרות בשוק התעופה הבינלאומי לישראל, וללחוץ מטה מחירים בטיסות ישירות ותעבורת ביניים. בשוק הטורקי, הנוכחות המחודשת של הקווים לישראל יכולה להביא לתוספת הכנסה ניכרת דרך תיירים ישראלים לטורקיה, וכן תמרוץ לפיתוח קשרים סחריים במזרח התיכון.