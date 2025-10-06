משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות השיק היום את האתר “תיקי 7 באוקטובר - רשע מאורגן”, פרויקט ראשון מסוגו שנועד לחשוף בפני העולם את התכנון המדוקדק של ארגון הטרור הנאצי חמאס מאחורי טבח ה־7 באוקטובר.

האתר, המיועד לקהל הבינלאומי, מציג לראשונה מסמכים מקוריים, מפות, פקודות והוראות מבצעיות של חמאס - עדויות מצמררות הממחישות את עומק ההיערכות, את שלבי התכנון ואת מנגנון הרצח הברברי שביצע את הטבח.

באתר מובאים מסמכים בכתב יד, הוראות פעולה מפורטות, תיעודים ותכניות מבצעיות אשר נחשפים לראשונה בפני הציבור הרחב. מדובר בעובדות ובראיות חותכות - לא בפרשנויות ולא בסיסמאות.

האתר נבנה כך שמנועי חיפוש ובינה מלאכותית יוכלו לשאוב ממנו מידע בקלות, כדי שהאמת על אחד האירועים האכזריים בתולדות האנושות תהיה נגישה וזמינה לכל אדם, בכל שפה ובכל מקום בעולם.

שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, עמיחי שיקלי, אמר “האתר ממחיש בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים - ה־7 באוקטובר לא היה התקוממות עממית, אלא תכנון מדוקדק של אחד המעשים הברבריים בתולדות האנושות. חמאס תכנן וביצע רצח המוני באזרחים חפים מפשע מתוך אידיאולוגיה של שנאה ורוע טהור. עלינו לוודא שהעולם יראה את העובדות, יכיר את האמת ויזכור מה באמת התרחש כאן.”

האתר פתוח לציבור: https://www.october7files.com/