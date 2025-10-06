שנה לאחר שנפל בקרב גבורה בדרום לבנון, ביום הושענא רבה תשפ"ה, משפחתו של רס"ל (במיל') שובאל בן נתן הי"ד חושפת השבוע יצירה מוזיקלית מרגשת לזכרו.

השיר, הנקרא "אהוב לבנו", מבוצע על ידי ידיד המשפחה ברוך צורי נוקד יחד עם אביו של הלוחם, הרב דודו בן נתן.

המילים מבוססות על מקורות ישראליים וקטעי שירה מקוריים שכתב שובאל בחייו. הלחן נבנה על יסודות מנגינותיו של רבי שלמה קרליבך, העיבוד נעשה בידי ערן קליין, ועל בימוי הקליפ הופקד אברהם שפירא. את העריכה ביצעה אביה נתן.

שובאל בן נתן נולד בכ"ה באלול תשס"ב, גדל ביצהר ולאחר מכן ברחלים. הוא היה הבן הבכור לשולמית ולרב דוד טוביה בן נתן, ואח ליגאל, אוריה, רעיה, הוד, מעיין ואלחי. הוא למד בישיבה החקלאית חלוצי דרור ובהמשך בישיבת ההסדר בצפת, והתבלט בכישרון מוזיקלי ייחודי, בנגינה על כלים אתניים מזרחיים.

שובאל התעקש לשרת כלוחם בצה"ל למרות קשיים בירוקרטיים, ושירת כלוחם בגדוד 22 של חטיבת "כרמלי". במהלך פעילות בדרום לבנון, ביום הושענא רבה, זיהה אמצעי לחימה וחסם את התקדמות הכוח כאשר זיהה פיר חשוד - פעולה שהצילה חיי חיילים.

בהיתקלות שפרצה לאחר מכן נהרגו שובאל ושלושה לוחמים נוספים: רב-סמל בכיר מרדכי חיים אמויאל, רב-סמל מתקדם שמואל הררי וסמל ראשון שלמה אביעד ניימן.

רס"ל (במיל') שובאל בן נתן הי"ד נפל בקרב ביום כ"א בתשרי תשפ"ה (23.10.2024) והוא בן 22 בנופלו. הוא הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים, והועלה לאחר מותו לדרגת רב-סמל.