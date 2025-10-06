נתניהו: אחדות ישראל תביא את החטופים וידאו: איתי בית-און/ לע״מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו אירח היום (שני) בלשכתו בירושלים משלחת של רבני חב"ד, לרגל חג הסוכות. במהלך המפגש העניקו לו הרבנים את ארבעת המינים.

הרבנים ביקשו לחזק ולהוקיר את ראש הממשלה על עמידתו האיתנה ופועלו במהלך תקופת הלחימה, והביעו תמיכה בפעולות שנקט למען ביטחון עם ישראל.

במהלך דבריו לרבנים אמר ראש הממשלה נתניהו, "קודם כל אני מודה לכם שאתם באים לחזק מדי שנה ובתוך השנה. תנועת חב"ד עושה פעולה מאוד חשובה בקרב יהודי העולם לקרב את הנשמות, להביא את היהודים באשר הם לעם ישראל ולמורשת ישראל".

הוא הוסיף, "ארבעת המינים זה ביטוי מאוד מדויק לעם ישראל - כל אחד שונה, וביחד עם אחד. והאחדות הזאת, של מורשת ישראל, היא שנותנת לנו את הכוח להביס את אויבינו, ובעזרת השם בקרוב להביא את כל חטופינו ולהבטיח יחד את נצח עם ישראל וארץ ישראל. חג סוכות שמח לכל עם ישראל".