חברת השבבים האמריקנית AMD הודיעה היום (שני) על חתימת הסכם עם OpenAI, במסגרתו תספק לה שבבים מתקדמים לפיתוח תשתיות בינה מלאכותית.

ההסכם כולל התחייבות מצד AMD לספק כוח מחשוב בהיקף של עד 6 ג'יגה-ואט.

לפי הדיווח ב־Reuters וב־Financial Times, כחלק מהעסקה, ל־OpenAI תינתן אפשרות לרכוש עד 10% ממניות AMD, במסגרת השקעה אסטרטגית עתידית. מדובר במהלך בעל היקף של מיליארדי דולרים.

המהלך מהווה נדבך נוסף בתחרות הגוברת בתחום הבינה המלאכותית, כאשר OpenAI מחפשת חלופות לשבבים של NVIDIA, ששולטת כיום בשוק.

ב-AP דווח כי OpenAI תשתמש בשבבים החדשים להרחבת תשתיות הדאטה סנטרים שלה ולשדרוג יכולות המודלים שהיא מפתחת.

לפי ההודעה הרשמית של AMD, מדובר ב"שלב משמעותי בקידום השוק הפתוח של שבבי AI", אשר ישלב גם שותפים נוספים ויתרום לפיזור הכוח בתחום החומרה לבינה מלאכותית.