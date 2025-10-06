גורם פלסטיני בכיר מסר לערוץ "אל-ערביה" כי ארגון הטרור חמאס דורשת בתוקף לשחרר שישה מבכירי האסירים הביטחוניים המרצים עונשי מאסר בישראל, בתמורה לשחרור החטופים הישראלים שנותרו בידיה.

לקראת תחילת המשא ומתן העקיף בשארם א-שייח’ שבמצרים בין ישראל לחמאס, אמר הגורם הפלסטיני כי ברשימה זו נכללים: מרוואן ברגותי, מייסד גדודי אל-אקצה של פתח; אחמד סעדאת, מנהיג החזית העממית האחראי על רצח השר רחבעם זאבי; חסן סאלמה, פעיל חמאס האחראי לשורת פיגועי התאבדות בישראל; איבראהים חאמד, פעיל חמאס בכיר שהפעיל רשת טרור; עבדאללה ברגותי ועבאס א-סייד, פעילי חמאס בכירים ברמאללה ובטולכרם האחראים לשיגור מחבלים מתאבדים.

עוד אמר כי חמאס תדרוש להכניס 400 משאיות מדי יום לרצועת עזה ולהקל על מעבר תושבים בין דרום הרצועה לצפונה.

גורם פלסטיני מסר בעבר לעיתון "אל-ח'בר" באלג'יר כי מכתב ששלח חסן סלאמה ליחיא סינוואר השפיע עליו בקבלת ההחלטה לתקוף את ישראל.

על פי הדיווח, פנה סלאמה מהכלא לחברו הוותיק סינוואר, מנהיג חמאס בעזה, וקבל על כך שהאסטרטגיה של חמאס להפעיל לחץ באמצעות גופות החיילים שבידיה אינה מצליחה להוביל לשחרור האסירים הביטחוניים.