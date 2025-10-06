לאחר שנים ארוכות ללא רב עיר, משרד הדתות פרסם בהודעה רשמית את רשימת המועמדים לתפקיד רב העיר ראש העין.

הבחירות צפויות להיערך ביום ראשון, כ"ו בתשרי תשפ"ו, 26 באוקטובר 2025.

הרקע לקיום הבחירות הוא פטירתו של הרב עזריה בסיס זצ"ל, שכיהן כרב העיר במשך 26 שנים, היה חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, ונפטר ממחלת הסרטן בגיל 73.

לרשימה הסופית הוגשו שמונה מועמדים: הרב עוקשי זוהר, הרב יחיאל בסיס (בנו של רב העיר המנוח), הרב שקד יהוד, הרב חיים יוסף, הרב העצני, הרב אסף ברזילי, הרב אדוארד יהונתן והרב דוד עוזאני.

מי שמזוהה עם הציונות הדתית הוא הרב אדוארד יהונתן, רב מרכז העיר פתח תקווה שזוכה לאהדה בכלל הציבורים.

בתוך כך, השר לשירותי דת יריב לוין אישר את מינוי נציגי הציבור מטעם הרשות המקומית לאסיפה הבוחרת את רב העיר. הנציגים הם: סיגלית ואנונו, אילנית סעדי, שירלי שאול, יוסף שירן, יפה זפרני ואמיתי לוי.

כמו כן, הוצגה רשימת מועמדי השר לוועדת הייעוץ, לצורך היוועצות עם מליאת הרשות המקומית. בין השמות ברשימה: אורי אהרון גלבנד, לידאר טיירי, אסתר רצון, ענבר צור, רונית ניסן, אתי אלמליח, שושנה קרוואני, חגי חלא, יוסף ירושלמי, שמעון משרקי, אדם תם, ציון דוקרקר, איל מנגסטה גטו ופליקס פלדמן.