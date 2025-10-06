הסנטור ג'ון פטרמן מהמפלגה הדמוקרטית בארצות הברית פרסם בסוף השבוע שורת פוסטים ברשת X, ובהם מתח ביקורת חריפה על מפלגתו בגין עמדותיה כלפי ישראל והביע תמיכה בתוכנית הנשיא דונלד טראמפ לסיום המלחמה בעזה.

בפוסט שפרסם ביום שישי שיתף פטרמן צילום של כותרת מרשת CNN, בה נאמר כי "דנה באש תוהה מדוע התנועה הפרו-פלסטינית אינה לוחצת על חמאס לקבל את הסכם טראמפ". בתגובה כתב פטרמן, "למפגינים האלו חמאס > שלום. אין משט, חסימת כביש מהיר או שיבוש אירועים ציבוריים הדורשים מחמאס לקבל את הסכם השלום".

פטרמן פרסם גם צילום של כותרת מסוכנות הידיעות "רויטרס", בה דווח כי "חמאס אומר שהוא מסכים לשחרר את כל בני הערובה הישראלים במסגרת תוכנית טראמפ לעזה". על כך כתב: "חמאס חייב לבחור בשלום או בהשמדתו. לשלוח את בני הערובה הביתה, עכשיו. כתומך בלתי מתנצל של ישראל, מלחמת עזה חייבת להסתיים כדי להשיג שלום וביטחון לישראל ולפלסטינים. הפוליטיקה בצד, קרדיט לתוכנית השלום של נשיא ארה"ב שהגיעה לנקודה מעודדת זו".

ביום ראשון בבוקר המשיך פטרמן במתקפה וכתב: "בוקר טוב לכולם, מלבד לכל המפגינים שאינם מפגינים למען קבלת הסכם השלום על ידי חמאס".

הפוסטים האחרונים מצטרפים לדבריו של פטרמן מהחודש שעבר, אז שיתף צילום מסך מכותרת באתר "היל", שבה נכתב כי "צמד דמוקרטים מהסנאט מאשימים את ישראל ב'טיהור אתני' של פלסטינים". על כך הגיב: "אני דוחה זאת בכל הכוח. הבגידה המתמשכת וההולכת וגוברת של מפלגתי בישראל היא גסה ומקוממת".