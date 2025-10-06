לקראת חג הסוכות, חג השמחה, להקת מזמור שיר משחררת קליפ חדש לניגון "אתה בחרתנו" מאת ר' שלמה קרליבך, בלחן מלא חיים ובביצוע מחודש.

הביצוע הופק ועובד על ידי המפיק יגאל דוד שטטנר, ובוצע על ידי הזמר יאיר כהן יחד עם שאר חברי הלהקה. הקליפ מלווה באנרגיה חגיגית ומוזיקה שמחה, בהתאמה לרוח התקופה.

הפרויקט מגיע בעיצומם של חגי תשרי, עם מסר של התחדשות ושמחה. חברי הלהקה אמרו בשיחה עם ערוץ 7, מדובר ביוזמה להחיות מחדש ניגון אהוב שהושר ברבות מקהילות ישראל לאורך השנים.

הם משתפים כי אחד המאזינים כתב ללהקה, "פעם שמעתי את אחד מהאחים סולומון שאמר ששאלו את ר' שלמה מה הניגונים שהוא הכי אוהב, והוא אמר את זה ו'יה ריבון'. אז שיהיה לנו חג שמח!"