לקראת סוף קיץ תשפ"ג, זמן קצר לפני שפרצה מלחמת "חרבות ברזל", הקליט מנחם דוד חי אלעזרה פיוט מסורתי באולפן של ינקלה סגל.

כעת, כמעט שנתיים אחרי ההקלטה, ולרפואתו של מנחם שנפצע קשה בקרב בעוטף, פרסמו חבריו את ההקלטה ביוטיוב.

מנחם לחם בגדוד 8111 בקרב שבו נהרגו חמישה מלוחמי הגדוד: איתי פרי, רומן ברונשטיין, אביתר כהן, ארי יחיאל זנילמן ואליה יאנובסקי. חברם עומר ניסים ביטן נפל בתחילת המלחמה. מאז אותו לילה, מנחם שוכב פצוע ונאבק על חייו. יהי זכר הנופלים ברוך.

חבריו מתארים את מנחם כאדם שנשמתו הייתה תמיד במוקד: "כל מי שמכיר את מנחם יודע שהוא תמיד שם לב אל הנשמה, וכל מי שפוגש את מנחם שם לב מיד אל הנשמה שלו... אותה נשמה שמשכה אותו לעבוד עם נערים בסיכון, לקומם את חורבות ירושלים, לנגן ניגונים עתיקים ולחדש מסורות אבותיו. ואותה נשמה מאירה מבעד לגופו השבור - בקבלת הדין ובהתמודדות פלאית".

הפיוט ששר מנחם, "אוֹדֶה לָאֵל לֵבָב חוֹקֵר", עתיק ונפוץ בקהילות רבות, ונמנה עם פיוטי שירת הבקשות. הביצוע הייחודי שהוקלט לפני כשנתיים נשען על לחן ממסורת יהודי גרדיה (אלג'יר), והוא חלק מפרויקט רחב יותר של מנחם להחייאת פיוטים משפחתיים.