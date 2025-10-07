החייל יוסף חיים רבוח נהרג אמש (שני) בקריית ארבע מירי בשוגג של חברו לוחם מג"ב בקריית ארבע.

רבוח ז"ל הוא בנם של הרב אליהו ורחל רבוח. הוא התגורר בקריית ארבע, למד בתיכון אמית דתי טכנולוגי בירושלים והיה חבר נבחרת ישראל לנוער בטאקוונדו. בין היתר הוא זכה בתואר אלוף ישראל לנוער, ואחר כך אף שימש כמאמן במועדון בקריית ארבע.

"עם היוודע האירוע, פעלה המועצה מול גורמי הביטחון, הרווחה והחירום, ותמשיך לעמוד בקשר שוטף עם הגורמים המוסמכים ועם המשפחה בשעה קשה זו", נמסר ממועצת קריית ארבע. "אנו משתתפים בצערה העמוק של המשפחה, מחבקים את ההורים, האחים וכל הקרובים, ונעמוד לרשותם בכל צורך".

פרטים חדשים מעלים כי לוחם מג"ב בשירות סדיר ירה בנשק ארוך וכי לא מדובר בפליטת כדור כפי שדווח מוקדם יותר. לפי עדויות וגרסה ראשונית של הלוחם שהובאה באתר Ynet, יוסף שנהרג סימן לעברו תנועת ירי באצבעותיו והלוחם הגיב בירי. מקורביו סיפרו כי הלוחם חווה פיגוע קשה לפני כמה חודשים. הלילה מח"ש עצרה את הלוחם מג"ב ותבקש להאריך את מעצרו.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הביע צער כבד על האסון, "משתתף בצערה העמוק של משפחת רבוח היקרה מקריית ארבע על הטרגדיה הקשה שאירעה במהלך החג, עם לכתו של בנם היקר, החייל הגיבור יוסף חיים רבוח ז"ל. שולח חיבוק גדול מהלב להורים היקרים, למשפחה כולה, ולאחיו חברי מאיר רבוח - הנהג המסור והאהוב שלי. מי ייתן ולא תדעו עוד צער".

בחודש יוני האחרון נער בן 17 נהרג מפליטת כדור בבית בפתח תקווה. בדיקה ראשונית של המשטרה העלתה אז שהנשק הוחזק באופן חוקי בידי אחותו החיילת. מותו של הנער נקבע בבית החולים בילינסון בעיר, שעות אחרי שפונה לשם על ידי צוותי מד"א.