טקס הזיכרון המרכזי של משפחות 7 באוקטובר, ביוזמת עמותת "קומו" של יונתן שמריז, נערך הערב (שלישי) בפארק הירקון בתל אביב.

את הטקס מנחים השחקן צחי הלוי ואשירה גרינברג - רעייתו של סא"ל תומר גרינברג ז"ל, מפקד גדוד 13 בגולני, שנפל בקרב בעזה בדצמבר 2023.

בסרטון הפתיחה הופיעה שורדת השבי אגם ברגר מנגנת בכינור, ומיד אחרי כן עלתה לשיר בבמה הזמרת יובל רפאל, ששרדה את הטבח בנובה ומאז ייצגה את ישראל באירוויזיון.

צבי זוסמן, אביו של רס"ל במיל' בן זוסמן שנפל בקרב הקריא "יזכור". הרב אלחנן דנינו, שבנו אורי נחטף ונרצח בשבי חמאס, אמר "קדיש".

האב השכול אלחנן דנינו בתפילת יזכור וקדיש באדיבות ״קומו״, צילום: אולפני הרצליה

מזי אילון, אשתו של טל אילון - מפקד כיתת הכוננות של קיבוץ כפר עזה שנפל בקרב הבלימה ב-7 באוקטובר - אמרה בטקס: "האהבה שלנו התחילה בקיבוץ, בין חדר האוכל לבתי הילדים, ונוצר בינינו חיבור עמוק. הקמנו בו בית, שלושה ילדים, מלא משפחה, חברים, אור וצחוק. כמה צחוק. אתה, הקפטן, הלב הפועם. מעולם לא עשית מעצמך עניין, אבל בכל מקום היית הדבר עצמו - חיוך כובש, הומור שנון, בעוצמה של חיבוק שלא משאיר מקום לספק. אבא כמו שיש בספרים, וגם כזה שעושה בושות. אבא שצובע פחדים בצבעים ורודים, שחי חיי הרפתקאות, נקי וחף מסיסמאות".

האב השכול צבי זוסמן: תפילת יזכור וידאו: אולפני הרצליה, צילום: אושרית זינגר

את השיר "I'm coming home" ביצעה הזמרת עדן גולן, כשמאחוריה תמונות החטופים שעדיין בשבי.

ויקי כהן, אימו של החטוף נמרוד כהן, וענת אנגרסט, אימו של החטוף מתן אנגרסט פנו בטקס לבניהם בשבי. "אני זוכרת את הפעם הראשונה ששמו אותך לידי, את הנשימה הראשונה, את המבט שידעתי שילווה אותי כל חיי", אמרה ויקי.

ענת הוסיפה: "אני זוכרת איך ניסית לצעוד, נופל וקם, והעיניים שלך חיפשו את שלי בכל צעד קטן. אני זוכרת את הציור הראשון שלך, את השן הראשונה שנפלה, את דרשת בר המצווה ואת היום שהתגייסת - עם חיוך במדים ועיניים בורקות מגאווה ושליחות".

"אנחנו נחזיר אתכם הביתה - החיים והחללים, עד החטוף האחרון. ואתם תחזירו איתכם את הלב השבוי, את השקט, את הערכים שעליהם גדלתם ונלחמתם, אלינו הביתה, למדינת ישראל. אמן". לאחר מכן הן החלו לשיר "בואי אמא", לצד הזמרת ירדנה ארזי.

עומר שם טוב בטקס וידאו: אולפני הרצליה, תמונה: אלון לוין

גלית דן, איבדה את בתה, נויה דן ואמה, כרמלה דן, שנרצחו בניר עוז אמרה, "אני כאן לבקש בְּשמכן, בשם אלה שאיבדו הכול, בשם אלה שעדיין אפשר להציל: אנחנו לא רוצים נקמה. אנחנו רוצים תיקון. אנחנו רוצים לנצח את הפחד ולמצוא תקווה, לנצח את השנאה ולהתחבר לאנושיות מחדש., לנצח את הזעם ולהתחבר לחמלה, להעיר מחדש את הערכים למענם סבא וסבתא שלי באו לכאן הגיע הזמן להחזיר את כולם הביתה".