המועמד לראשות עיריית ניו יורק זוראן ממדאני כתב היום (שלישי), לרגל ציון שנתיים לשבעה באוקטובר, כי היום לפני שנתיים בדיוק, חמאס ביצע פשע מלחמה מחריד עם רציחתם של יותר מאלף ישראלים וחטיפתם של למעלה מ-200 ישראלים.

יחד עם זאת האשים ממדאני את נתניהו וממשלתו בפתיחת "מלחמת רצח עם" באותו היום.

לפי ממדאני, צה"ל הופך את עזה לעיי חורבות ובכל יום בעזה האבל גובר. "מספר ההרוגים כבר חצה את ה־67 אלף: הצבא הישראלי מפציץ בתים, בתי חולים ובתי ספר. אני מתאבל על חייהם של תושבי עזה ומתפלל למען המשפחות שהתפרקו. ממשלת ארה"ב הייתה שותפה לפשעים האלה לכל אורכם. זה חייב להיפסק. הכיבוש והאפרטהייד חייבים להסתיים", טען.

עוד אמר כי יש לחתור לשלום באמצעות דיפלומטיה, ולא באמצעות פשעי מלחמה, וכי הממשל האמריקני חייב לפעול כדי לשים קץ לזוועות הללו ולהעמיד את האחראים לדין. בהודעתו כתב ממדאני כי הוא מתאבל על חייהם ומתפלל לשובם הבטוח של כל החטופים שעדיין מוחזקים, ולמען כל המשפחות שחייהן נקרעו לגזרים בשל הזוועות הללו.

משרד החוץ הישראלי הגיב "ממדאני בחר לשמש כשופר לתעמולה של חמאס - להפיץ את קמפיין השקר של חמאס על 'רצח עם'. על ידי חזרה על שקרי חמאס, הוא מצדיק טרור ומנרמל אנטישמיות. הוא עומד לצד יהודים רק כשהם מתים".