אהוד אולמרט, ראש הממשלה לשעבר, מייחל להצלחת המשא ומתן העקיף בין ישראל לחמאס המתקיים בשארם א-שייח' על הפסקת אש.

בראיון לערוץ "אל-ג'זירה", הדגיש אולמרט את חשיבות סיום המלחמה בהקדם האפשרי, והצורך להחזיר את החטופים הישראלים ולשחרר את האסירים הפלסטינים.

לדבריו, ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, מושפע מאוד מעמדות השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר, אך הוא מושפע עוד יותר מעמדתו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אשר מבטא נחישות להביא לסיום המלחמה.

הוא ציין שלטראמפ יש יכולת לשכנע את נתניהו לסיים את המלחמה, כפי שהורה לו להחזיר את מטוסי חיל האוויר שעה שהיו בדרכם להפצצה בטהראן.

בתשובה לשאלה, הבהיר אולמרט כי הוא לא התנגד למלחמה, וסבר שהיא הייתה הכרחית ומוצדקת בשל הזוועות הבלתי נסלחות שביצע חמאס.

עם זאת, אמר אולמרט כי כבר לפני שנה הוא הצביע על כך שישראל עשתה כל שביכולתה, וכעת נדרש למצוא פתרון ולהביא לסיום המלחמה.

בהקשר אחר, אמר אולמרט כי יש לחקור מדוע ממשלת ישראל נכשלה במניעת מתקפת חמאס, כיצד ניהלה את המלחמה ומה היה סדר העדיפויות שלה במהלך הלחימה.

אולמרט אישר כי החברה הישראלית מפולגת, אך טען כי הסיבה לכך נעוצה באסטרטגיה של הממשלה ובמדיניות של ראש הממשלה, שמעדיף את האינטרסים האישיים שלו על פני האינטרסים הלאומיים.