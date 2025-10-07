פעילת משט השנאה גרטה טונברג שגורשה מישראל בימים האחרונים פרסמה אתמול (שני) פוסט באינסטגרם שעוסק ב"סבל של האסירים הפלסטיניים" - ובו מופיעה תמונה של החטוף הישראלי אביתר דוד במנהרת חמאס.

"הסבל של האסירים הפלסטינים הוא לא עניין של דעה - זו עובדה של אכזריות ודה-הומניזציה. אנושיות לא יכולה להיות סלקטיבית. אי אפשר שלצדק יהיו גבולות", נכתב בפוסט של הפעילה הפרו-פלסטינית.

יעלה דוד, אחותו הקטנה של אביתר, תקפה את טונברג על הפרסום: "את צריכה לעשות מחקר לפני שאת מפרסמת דברים שאת לא מבינה בהם. בשקופית השישית שמת תמונה של חטוף ישראלי שחמאס הרעיב בכוונה! זה אביתר דוד".