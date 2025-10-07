רשימת שמות המחבלים שהחמאס דורש לשחררם במסגרת העיסקה המתגבשת לא אמורה להפתיע.

החמאס מכין לעצמו כבר עכשיו את תמונת הניצחון שלו - והתמונה הזו תהיה של ראשי המחבלים הרוצחים המשוחררים מסתובבים בעזה ומניפים את אצבעותיהם בתצורת האות 'וי'. זאת תהיה באמת תמונת הניצחון של החמאס.

כי הרי זו בדיוק הייתה מטרת חטיפת הישראלים. מעבר לתאוות הרצח הבלתי נשלטת של מחבלי הנוח'בה, לחטיפות הייתה מטרה אסטרטגית: לשחרר את המחבלים בכלא. זאת הייתה הרי ההבטחה של יחיא סינוואר לחבריו המחבלים כאשר שוחרר מהכלא בעסקת שליט: אני מתכוון לעשות הכל כדי לשחרר גם אתכם.

והדרך היחידה לכך הייתה לחטוף אזרחים ישראלים, לא חייל בודד כמו גלעד שליט, אלא כמה עשרות.

בשמחת תורה תשפ"ד ההצלחה שלו הייתה מסחררת, אולי יותר מדי. סינוואר לא נזקק ל-250 חטופים. נשים וילדים היו נטל עליו. לכן עשה את עסקת השחרור הראשונה. וגם את השנייה. כעת נותרו ברשותו מספר החטופים המספיק לעסקה שתביא לשחרור שאר המחבלים הרוצחים.

המחבלים הללו היו ברשימה שהחמאס דרש כבר בעסקת שליט. נתניהו התעקש אז שהם לא ישוחררו - והצליח. שליט שוחרר תמורת מחיר כבד של 1027 מחבלים, אבל הרוצחים הכבדים לא היו ביניהם. יחיא סינוואר, אחד המשוחררים שאף אחד לא התייחס אליו באותה עת, הבטיח להם שיעשה הכל לשחרר גם אותם. זאת היתה אחת המטרות של הפלישה לנגב בשמחת תורה.

נזכיר שוב במי מדובר. חלק מהשמות מוכרים: אחמד סעדאת, מזכ"ל ארגון החזית העממית לשחרור פלשתין, פיקד על רציחתו של השר רחבעם זאבי הי"ד. הוא נעצר לפני 18 שנה ונגזרו עליו 30 שנות מאסר. בזמן עסקת שליט סירבה ישראל לשחררו.

מרואן ברגותי, מפקד התנזים של הפתח', היה אחראי באופן ישיר לרצח חמישה ישראלים בפיגועים שונים שהוציא לפועל. הוא נידון לחמישה מאסרי עולם ועוד 40 שנות מאסר.

עבדאללה ברגותי הוא איש חמאס שכיהן כמפקד הזרוע הצבאית של ארגון הטרור ביהודה ושומרון. הוא אחראי לעשרות פיגועים נגד ישראלים, שבהם נרצחו עשרות ישראלים. הוא נידון לעונש חסר תקדים של 67 מאסרי עולם. מדובר בעונש הארוך ביותר שניתן אי פעם מחוץ לארצות הברית.

בתקשורת פורסמו עוד שני שמות בלי לפרט את מעלליהם. אז כדאי שנדע במי מדובר: עבאס אל סייד היה ממתכנני הפיגוע במלון פארק, הידוע גם כטבח ליל הסדר, במלון פארק בנתניה בליל הסדר תשס"ב, 27 במרץ 2002. בפיגוע נרצחו 30 ישראלים ונפצעו 160.

זהו אחד הפיגועים הקשים ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל, והפיגוע הקטלני ביותר שאירע בתקופת האינתיפאדה השנייה. בעקבות הפיגוע יצא צה"ל למבצע 'חומת מגן' ששבר את הטרור הפלשתיני ביו"ש. אל סייד נעצר במאי 2002 והועמד לדין על הפיגועים שביצע. משפטו נפתח בספטמבר 2003. הוא הורשע בספטמבר 2005 ונידון ל-35 מאסרי עולם.

חסן סלאמה היה מהמתכננים של שני הפיגועים בקו 18 בירושלים שבהם נרצחו 45 בני אדם ושל הפיגוע בצומת אשקלון ב-25 בפברואר 1996 בטרמפיאדה ליד אשקלון שבו נרצחה חיילת צה"ל חופית אייש ו-36 בני אדם נפצעו. הוא נעצר בחברון במאי 1996, לאחר שחיילים של צה"ל, שרדפו אחריו, ירו בו ופצעו אותו.

סלאמה הועמד למשפט צבאי בישראל והורשע ברציחתם של 46 ישראלים. ביולי 1997, אחד השופטים, אלוף-משנה במילואים אילן כץ, דרש להטיל על סלאמה עונש מוות. גם סלאמה עצמו, שלא התחרט על מעשיו, ביקש שיוטל עליו עונש מוות, על אף שהתביעה דרשה להטיל עליו 46 מאסרי עולם מצטברים.

ועוד לא דיברנו על שחרור מאות מחבלי נוח'בה, הרוצחים השפלים מהטבח, גם זו דרישה של החמאס.

עסקת שחרור החטופים, כך נראה, תתבצע בסוף, בלית ברירה. אין כרגע דרך אחרת לשחרור 20 החטופים שלנו שבחיים, מהלך שמשמעותו במפורש הצלת חייהם. אבל חשוב שאזרחי ישראל יפנימו את המחיר, שהוא בראש וראשונה תמונת הניצחון של החמאס.