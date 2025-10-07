גרעיני ההתיישבות של תנועת נחלה מובילים מאז מוצאי יום כיפור את אירוע “סוכות בניסנית”, המתקיים השנה בחץ השחור, נקודה סמוכה לגדר רצועת עזה, בתצפית ישירה לעזה.

משפחות ובני נוער מקימים במקום סוכות ואוהלים, מקיימים תפילות ופעילויות חינוכיות, וקוראים לממשלה לקדם התיישבות יהודית מחודשת בעזה. המשפחות מתכננות להמשיך בשהות בשטח לאורך ימי חול המועד ושמחת תורה, ולקיים במקום מגוון אירועים, תפילות ופעילויות ציבוריות.

ביום ראשון הקרוב ייערך במקום אירוע מרכזי בהשתתפות אישי ציבור, רבנים ומשפחות הגרעינים החלוציים.

רכזת גרעיני ההתיישבות, תחיה חיים, אמרה: "כבר היום יש אלף משפחות שחתמו שהן מוכנות במיידי לעבור להתגורר בתוחמת הצפונית של עזה כצעד ראשון להתיישבות בחבל עזה כולו. בחג הסוכות, שבו עם ישראל יוצא מדירת קבע לדירת ארעי, אנחנו מזכירים לממשלה - אין ביטחון בלי התיישבות. עם ישראל מוכן לשוב לעזה ולבנות בה חיים".

בתנועת נחלה מדגישים כי על הממשלה לדחות כל ניסיון לעסקה עם חמאס ולפעול להכרעה מוחלטת בשטח דורשים לאשר חגיגית סוכות בישוב שממנו התבצעה עקירה לפני עשרים שנה, "עצירת הלחימה למען משא ומתן עם האויב בעזה היא טעות חמורה. הפתרון היחיד הוא הכרעה מלאה והתיישבות יהודית בעזה עכשיו".

בסיום הדגישו בתנועת נחלה: "כניעה לאויב ונסיגה מעזה - היא פגיעה בלוחמים שלנו ובארץ ישראל. רק הכרעה והתיישבות יביאו ביטחון אמיתי. אנו חוזרים על הבקשה אשר הוגשה לשר הביטחון, לאשר את חגיגית סוכות בישוב נסינית".