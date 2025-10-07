בוושינגטון נערך כינוס מיוחד לציון שנתיים למתקפת שמחת תורה ה-7 באוקטובר. האירוע נערך במעמד שורדי שבי, בני משפחות החטופים ונציגי הממשל האמריקני, ובהם שרים, שגרירים וחברי קבינט.

האירוע התקיים על רקע המשא ומתן המתקדם לשחרור החטופים, שבמסגרתו התקיימה גם ישיבת קבינט אמריקנית בהשתתפות שישה עשר חברים ובכירים בבית הלבן. לאחר מכן נערך טקס הדלקת נרות לזכר נרצחי מתקפת הטרור וחללי השבי.

מזכיר המדינה מרקו רוביו מסר, "כולכם מהווים השראה עבורנו. הנשיא טראמפ מחויב להביא לסיומו של האסון הזה. סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר יצאו בקרוב לאזור במטרה לסייע בהשלמת ההסכם. אני מלא ביטחון ותקווה שכשנתכנס כאן בפעם הבאה, זה יהיה כדי לזכור את היום הטרגי ההוא כאשר כל ארבעים ושמונה החטופים כבר בבית”.

שר המסחר, הווארד לאטניק, הוסיף, “כמעט כל חברי הקבינט התכנסו כאן היום כדי להביע תמיכה בקריאה הדחופה של הנשיא טראמפ, של השורדים ושל משפחות החטופים לשחרור מיידי של כל החטופים. אלו ימים קריטיים, ואנו נותנים אמון בשגריר ויטקוף ובצוות שבמצרים להשלמת ההסכם למען עתיד טוב יותר במזרח התיכון”.

בני משפחות החטופים והחטופות עצמם נשאו דברים אישיים ונרגשים. נועה ארגמני, ששרדה את השבי, אמרה, "אני מודה במיוחד לנשיא טראמפ על תמיכתו ומחויבותו לעסקת החטופים מאז היום שבו נבחר. אני מתגעגעת לאבינתן יותר ויותר בכל יום שעובר. אני אוחזת בתקווה, בכל יום מחדש, שהסיוט הזה יסתיים בקרוב ושנזכה סוף סוף לחיות את החיים שעליהם חלמנו”.

דורון שטיינברכר סיפרה, "כשנפלה העסקה הראשונה, נאמר לי שאני חוזרת הביתה. האמנתי לזה. לרגע הרגשתי תקווה. ואז חזרו קולות המלחמה, וידעתי שהכול נגמר. הייאוש היה מוחלט. אחרי ארבע מאות שבעים ואחד ימים יצאתי מעזה, אבל גם עכשיו איני מצליחה באמת להמשיך הלאה. עבורנו אין דבר כזה ‘אחרי’. הטראומה מלווה אותך, חיה בתוך הגוף שלך. וכל עוד אחרים נשארים בעזה, גם חלק ממני נשאר שם. איני יכולה להתחיל באמת להחלים כל עוד הם עדיין סובלים”.

ארבל יהוד, בת זוגו של אריאל קוניו, שיבחה את מנהיגותו של טראמפ, "תמיד אהיה אסירת תודה לנשיא טראמפ שהציל את חיי והחזיר אותי הביתה אל משפחתי ואל יקיריי. רק בזכות האומץ והנחישות שלך, אדוני הנשיא, אני עומדת כאן היום. ואני מעזה לבקש בבקשה, החזר את אריאל שלי, את אחיו דוד ואת כל יתר החטופים. הם חייבים לשוב הביתה עכשיו”.

לישי מירן-לביא, רעייתו של החטוף עמרי מירן, הדגישה, "באתי כי זה לא נגמר עד שזה נגמר, עד שכל אחד מהם ישתחרר ממנהרות חמאס. עד שעומרי והארבעים ושבעה האחרים יהיו בבית. העסקה הזו מבטיחה שכל החטופים ישוחררו בתוך שבעים ושתיים השעות הראשונות. ישראל כבר אישרה. חמאס טוען שגם הוא אישר. עכשיו הזמן לפעול. לא עוד פוליטיקה. לא עוד תירוצים. לא עוד דחיות”.

שורדים נוספים הצטרפו לקריאה המאוחדת להשלמת ההסכם. קית' סיגל הזכיר, "בשבעה באוקטובר נחטפו מאתיים חמישים ואחד אנשים חפים מפשע לעזה. ארבעים ושניים נרצחו בשבי. בשנתיים האחרונות, באמצעות דיפלומטיה ומשא ומתן, הוחזרו מאה וארבעים חטופים הביתה. אני עומד כאן לפניכם כתוצאה מהסכם מציל חיים, הסכם שנחתם בזכות מנהיגים שהפכו את שחרורנו לעדיפות עליונה”.

יותם כהן, אחיו של החטוף נמרוד כהן, ציין, "על פי העסקה הנוכחית, ישראל תקבל את כל ארבעים ושמונה החטופים בתוך ימים ספורים מאישורה. זו לא רק שורה במסמך, אלה עשרות בני אדם חיים שישתחררו מהגיהנום וארבעים ושמונה משפחות שיוכלו סוף סוף להתעורר מהסיוט הזה”.

נדב רודאיף אמר, "אנחנו עדים כעת לרגע היסטורי וקריטי שאין שני לו. רגע שיקבע את עתיד המזרח התיכון, את עתידה של ישראל, את עתידו של הצדק. רגע שיכול להציל חיים. עלינו להישאר מלאי תקווה אך לא לשקוט עד שהעסקה תיחתם”.

יאיר הורן, אחיו של איתן הורן, קרא, "מאז שחזרתי, אני נושא את משקל החירות ואת המשקל הכבד יותר של ההפרדה. איני יכול להיות חופשי באמת כל עוד איתן עדיין מתחת לאדמה. יש עסקה על השולחן, עסקה שיכולה לסיים את המלחמה, שיכולה להחזיר את החטופים הביתה. כבר עברו שנתיים של כאב. אסור לנו לאפשר לעסקה הזו לקרוס. לא שוב. זה חייב להיות הרגע שבו משפחות יתאחדו, שבו אומה תתחיל להירפא, שבו הסיוט יסתיים”.