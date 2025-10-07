ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הצהרה רשמית הערב (שלישי) לציון שנתיים למתקפת ה-7 באוקטובר, שבה נרצחו מאות אזרחים ישראלים ונחטפו תושבים לעבר רצועת עזה.

"חלפו שנתיים מאז מתקפת 7 באוקטובר - הטבח המחריד באחינו ובאחיותינו תושבי הנגב המערבי ומשתתפי מסיבת הנובה", כתב נתניהו. "שילמנו מחיר כואב ביותר. תינוקות, ילדים, מבוגרים וזקנים נרצחו באכזריות מזעזעת בידי מחבלי החמאס. 251 איש ואישה נחטפו למנהרות הטרור ברצועת עזה".

לדבריו, "אני ורעייתי מרכינים ראש לזכר חללינו ונופלינו, שדמותם תהיה חקוקה בלבנו לעד. אנו מחבקים באהבה את המשפחות הדואבות, מאחלים החלמה שלמה לפצועים בגוף ובנפש, וכמובן מוסיפים לפעול בכל דרך להשבת כל החטופים - החיים והחללים כאחד".

ראש הממשלה הדגיש את היקף המערכה הנוכחית: "מלחמת התקומה בשבע החזיתות היא מלחמה גורלית על הבית - מלחמה על עצם קיומנו ועתידנו. אויבינו צמאי הדם פגעו בנו קשות, אבל הם לא שברו אותנו. עד מהרה הם גילו את עוצמתו האדירה של עם ישראל".

"בצד הכאב העצום, אנו חשים גאווה כבירה על יכולת העמידה המופלאה של מדינתנו", הוסיף נתניהו. "חיילינו ומפקדינו משיבים מלחמה שערה לדורשי רעתנו בכל חזית, רחוקה כקרובה. מי שמניף ידו עלינו סופג מכות מחץ חסרות תקדים".

בדבריו התייחס גם לתמונה האסטרטגית הרחבה: "יחד שברנו את הציר האיראני, יחד שינינו את פני המזרח התיכון, יחד נבטיח את נצח ישראל".

נתניהו סיכם בפנייה ישירה לאזרחי ישראל: "אנו נמצאים בימי הכרעה גורליים. נמשיך לפעול להשגת כל מטרות המלחמה: השבת כל החטופים, חיסול שלטון החמאס והבטחה שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל. יחד נעמוד - ויחד בעזרת השם ננצח".