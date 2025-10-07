"הגומל לחייבים טובות שגמלני כל טוב". אתמול, ערב חג הסוכות עם כניסת החג, קיבלתי הודעה על סגירת תיק החקירה כנגדי.

בתחילת דבריי, ארצה להודות למשפחתי היקרה, לחבריי, לפקודיי, ולכל עם ישראל היקר, על האמון והתמיכה לכל אורך הדרך. ברצוני להודות גם לעורכי דיני-נתי שמחוני ורס"ן אריאל שליוו אותי בתקופה לא פשוטה זו.

כפי שטענתי מתחילת הפרשה, מעולם לא עברתי שום עבירות ביטחון מידע, מכל סוג שהוא. חקירה זו נפתחה בכדי לנסות ולסכל אותי, להשתיק אותי וקצינים נוספים, הכל בשל ממצאי תחקירי אותו הובלתי כראש צוות תחקירי המלחמה, ובו מצאתי את גודל המחדל וחוסר התיפקוד של דרג הפיקוד העליון.

אבל לא רק זאת, מצאתי גם הסתרת מידע מהדרג המדיני, וחמור מכל: הרמטכ"ל הרצי הלוי וצוות מצומצם ניהלו מערכת שיטתית לטיוח, טישטוש והקטנת חלקם במחדל, באופן שיטתי ומתוחכם. להכל ישנן ראיות סדורות. לפיכך, הודעת דו"צ מאתמול, הינה המשך ישיר להתנהלות החמורה כנגדי.

ניסוחה ועיתויה לא היה מקרי. יחשוב הקורא אותה, כי נפתחה חקירת מצ"ח בשל בדיקה ביטחונית, ובכלל, זו ממש הצלחה של מחלקת ביטחון המידע בחשיפת החיבור של הכונן החיצוני.

כך גם בסיפא של ההודעה: "לא נמצאו ראיות הקושרות את הקצין לחשד", דומה למי שקורא את הנוסח, כי אולי ושמא אני ביצעתי את העבירה, אולם פשוט לא הצליחו למצוא ראיות הקושרות אותי לכך, ולא כן הדבר, כיון שמעולם לא עשיתי זאת.

השתלשלות העובדות, הסיבה לפתיחה בחקירה ובדיקת הכונן רק מצביעים על כשל ומחדל של מחלקת ביטחון המידע, ובאשר אליי-בדיוק להיפך, כמפקד תמיד הקפדתי הקפדה יתירה על ביטחון מידע. ואני קורא לגורמי החקירה לפעול ולעשות הכל, ולכל הפחות כפי שפעלו נגדי, בכדי לחשוף את מי שביצע עבירה זו. זה לא קרה, ולא במקרה.

דווקא בימים אלו, שנתיים לאחר האסון הקשה, ועם נקוי שמי המלא, הייתי מצפה מצה"ל ומדובר צה"ל לספר את כל האמת, ולהתנצל, בכדי להשיב מעט מן האמון בו שנפגע אנושות.

פרשה זו חמורה ביותר ברמה הלאומית, והיא שילוב של פרשת דרייפוס, ופרשת קו 300 יחד.

על-כך, ארחיב בהמשך. חג שמח לכל עם ישראל היקר, על הכח האמון והתמיכה שנתן לי לכל אורך הדרך. אמשיך לפעול בשליחות למען העם והמדינה לחשיפת האמת ותיקון הליקויים למנוע אסון נוסף.

תת אלוף במיל' אורן סולומון לשעבר, מנהל הלחימה באוגדת עזה, ראש צוות תחקירי המלחמה וחבר פורום הבכירים יוצאי השירות הציבורי