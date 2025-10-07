האב השכול אלחנן דנינו בתפילת יזכור וקדיש באדיבות ״קומו״, צילום: אולפני הרצליה תפילה להשבת החטופים שנשא הרב אלחנן דנינו: אַחֵינוּ כל בֵּית יִשְֹרָאֵל הַנְּתוּנִים בַּצָּרָה וּבַשִּׁבְיָה, העומדים בין בים ובין ביבשה המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה השתא בעגלא ובזמן קריב ואמרו אמן בַּעֲבוּר שֶׁאָנוּ מִתְפַּלְּלִים בַּעֲבוּרָם, הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יִמָּלֵא רַחֲמִים עֲלֵיהֶם, וְיוֹצִיאֵם מֵחֹשֶׁךְ וְצַלְמָוֶת, וּמוֹסְרוֹתֵיהֶם יְנַתֵּק, וּמִמְּצוּקוֹתֵיהֶם יוֹשִׁיעֵם, וִישִׁיבֵם מְהֵרָה לְחֵיק מִשְׁפְּחוֹתֵיהֶם בְּרִיאִים וּשְׁלֵמִים בְּנַפְשָׁם וּבְגוּפָם, וְאֵלּוּ שֶׁאֵינָם עוֹד בֵּין הַחַיִּים יוּבְאוּ לְקֶבֶר יִשְׂרָאֵל. וִיקֻיַּם בָּהֶם מִקְרָא שֶׁכָּתוּב: לַחֲבֹשׁ לְנִשְׁבְּרֵי לֵב, לִקְרֹא לִשְׁבוּיִם דְּרוֹר, וְנֶאֱמַר: וּפְדוּיֵי ה' יְשׁוּבוּן וּבָאוּ צִיּוֹן בְּרִנָּה וְשִׂמְחַת עוֹלָם עַל רֹאשָׁם. שָׂשׂוֹן וְשִׂמְחָה יַשִּׂיגוּ וְנָסוּ יָגוֹן וַאֲנָחָה וְנֹאמַר אָמֵן.

