יהודי אוקראינה חוגגים את החג השני של סוכות תחת איום מתמיד של טילים וכטב"מים רוסיים, שהתגברו בחודשיים האחרונים לאחר כשלון המגעים עם מוסקבה.

למרות החשש, אלפים הגיעו לבתי הכנסת ול-41 סוכות ציבוריות שהקימו שלוחי חב"ד ופדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה בערים הגדולות. החוגגים נטלו את ארבעת המינים וסעדו יחד בסוכות, אך נאלצו מדי פעם לקטוע את הסעודות ולרוץ למקלטים עקב אזעקות.

במקביל, כ-430 פליטים יהודים מאוקראינה התכנסו במחנה הפליטים "בלטון חב"ד" במרכז הונגריה לחגוג את הסוכות הרביעי שלהם שם. המחנה הוקם עם פרוץ המלחמה על ידי הפדרציה בשיתוף קהילת שומרי תורה בהונגריה. חלק מהפליטים עדיין מתגוררים במחנה, וחלקם התפזרו במדינות אירופה אך הגיעו לחגוג יחד כפי שהיו נהוגים בקהילות באוקראינה לפני המלחמה.

את סעודות החג ניהל יו"ר הקהילות היהודיות באוקראינה הרב מאיר סטמבלר, שעשה עם משפחתו מסע יבשתי של 22 שעות מעיר דנייפרו במזרח אוקראינה עד למחנה הפליטים.

בימים שקדמו לחג השלימה הפדרציה ושלוחי חב"ד מבצע של שבועיים, במסגרתו הועברו אלפי סטים של ארבעת המינים מארץ ישראל ואתרוגים מקלבריה שבאיטליה, והופצו ביותר מ-40 ערים ברחבי המדינה.