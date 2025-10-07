המונים השתתפו אתמול (שני) בערב חג הסוכות בטקס אזכרה לזכר נרצחי ה-7 באוקטובר מאשדוד, שהתקיים בחלקת הנרצחים בבית העלמין בעיר. בטקס נשא דברי עידוד ד"ר צביקה מור, אביו של החטוף איתן.

הטקס התקיים בחלקה "ש6" בבית העלמין, בהשתתפות משפחות הנרצחים. יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן קיבל את פני המשפחות, אמר פרקי תהילים ומשניות ליד הקברים, ואמר קדיש.

בדבריו אמר הרב דהן: "כבר מלאו שנתיים לאסון הנורא של אותם תושבי עירנו שנהרגו ונרצחו ביום קדוש זה. עלינו לזכור את אותם קדושים בכל יום, ואנו במועצה הדתית נעשה הכל לכבודם". הוא הוסיף: "נתפלל לשלומם של חיילי צה"ל, ברכת החלמה לכל הפצועים, ושכל החטופים ישובו בקרוב בריאים לביתם".

את הטקס הנחה משה סוויל, מנכ"ל עמותת "משפחה אחת", המלווה את המשפחות מאז האסון. לאחר מכן נשא דברים ד"ר צביקה מור, שחיזק ועודד את המשפחות: "אנו צאצאים של אבות אבותינו וממשיכים את המורשת ששמרו על סוד קיומו של עם ישראל".

מור פנה למשפחות השכולות ואמר: "הקב"ה ירפא את ליבכם ויתן לכם כח. תהיו חזקים ובזכות ילדכם היקרים זכינו להכיר אתכם וכל עם ישראל מכיר אתכם. תמשיכו להאיר את עם ישראל ובקרוב נתבשר בבשורות טובות".

הנוכחים בירכו את מור שיזכה לראות בקרוב את בנו החטוף איתן שישוב לביתו בריא ושלם יחד עם שאר החטופים.

הרב שניאור גודמן, שליח חב"ד ומנהל בית חב"ד באשדוד, אמר פרקי תהילים ותפילת "אל מלא רחמים". בדבריו אמר: "אותם שנרצחו עם החיוך שהיה על פניהם, עם המעשים הטובים שעשו בחייהם - כדאי שכל אחד יקח לעצמו לעשות מעשה טוב לזכרם, כך שהזיכרון יהיה לא רק שמגיעים לכאן אלא בכל עת".

בטקס השתתפו גם אורן לביא מנכ"ל משרד החקלאות, והפעיל החברתי יניב קקון חבר מועצת העיר.