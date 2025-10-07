עומר שם טוב בטקס וידאו: אולפני הרצליה, תמונה: אלון לוין

עומר שם טוב, ששרד 505 ימים בשבי חמאס, נשא נאום בטקס לציון שנתיים למתקפת הטרור ב-7 באוקטובר, שנערך בפארק הירקון.

"שבעה באוקטובר. התאריך שהפך לנקודת מפנה בחיינו", פתח שם טוב. "בבוקר של חג ושמחה, במסיבה עם חברים, רגע אחד והעולם שלנו השתנה. מאותו רגע, שום דבר כבר לא היה אותו דבר. בלילה עוד היינו ילדים שרוקדים את החיים, אבל בבוקר הכול נשבר. ריסוק של תמימות, של שגרה, של ביטחון".

הוא תיאר את רגעי ההכרעה בשבי: "מול הזוועה, עמדנו מול בחירה לשקוע או להילחם על האור. ובתוך החושך ההוא הופיע אור. אור של אנשים שלא ויתרו, שקמו, התייצבו, רצו לשטח, למפקדה, לעזור, להציל, לאהוב. הם לימדו אותנו מהי ערבות הדדית אמיתית".

"היו ביניהם גם אורי דנינו, שחזר אל התופת להציל את מיה, איתי ואותי - אפילו שהיה יכול לבחור אחרת, ונרצח לאחר 11 חודשים בשבי לצד עדן, כרמל, אלמוג ואלכס. לי חיכה גורל אחר - אחרי 505 ימים של כאב, קושי וגעגוע שבתי הביתה, למדתי מהו חוסן אמיתי ומה זה אומר לאהוב את הארץ, את האנשים, את החיים.

אנחנו עדיין בדרך, עם 48 חטופים שטרם שבו ועם משפחות שמחכות ומתפללות. השלום עוד רחוק, אבל האחדות, האכפתיות והניצוץ האנושי שהתגלו כאן הם הבסיס שעליו נבנה מחדש. תודה לגיבורים שנלחמו ולא שבו, ללוחמים ששומרים עלינו גם היום, ולכל מי שבוחר באור כשקל יותר להיכנע לחושך".

הוא סיים את נאומו במסר של מחויבות ואמונה: "אני עומד כאן היום, בשם כולנו, כדי לומר תודה. תודה לגיבורים שנלחמו ולא שבו. תודה ללוחמים וללוחמות ששומרים על כולנו גם היום. תודה לכל מי שבוחר באור, גם כשקל יותר להיכנע לחושך. אתם הלב הפועם של האומה הזאת. אתם מזכירים לנו יום יום מהי נתינה, מהי שליחות, ומהי אהבה אמיתית. בזכותכם נמשיך לחיות כאן עם לב פתוח, עם תקווה, ועם אמונה. אני גאה לעמוד כאן, ולומר - אני נשבע להיות ראוי לכם".