תלמידי ישיבת "אור אלחנן" לצעירים בירושלים קיימו אמש חגיגת שמחת בית השואבה מרגשת, בה השתתפו שני בחורים שנפגעו לפני כשבועיים בפיגוע דקירה ודריסה בכביש 60.

השניים נפצעו באירוע שהתרחש בעשרת ימי תשובה בכביש המנהרות, כאשר מחבל דרס שני תלמידי ישיבה בצומת אל חאדר, יצא מרכבו עם סכין ונוטרל בירי על ידי אזרח.

הם אושפזו בבתי חולים ושוחררו בסמוך ליום כיפור. אחד הפצועים, שספג חבלות קשות יותר, הגיע לאירוע עם תחבושות על ראשו.

חברי הישיבה רקדו יחד עם הניצולים לצלילי השירים "אני מאמין" ו"אחינו כל בית ישראל" בביצוע הזמר מיילך פוגל ובליווי הקלידן ארל'ה בינט.

בשבת האחרונה נערך בביתר עילית קידוש מיוחד לציון הניצול של אחד הבחורים מהפיגוע.