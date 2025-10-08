יונתן אוריך, מיועציו הקרובים של ראש הממשלה בנימין נתניהו, משתף במגזין החג של 'כפר חב"ד' על חוויה רוחנית שעבר במהלך מעצרו.

"איך אפשר לפגוש מישהו שמעולם לא ראית? הרבי נכנס לחיים שלי בלי הודעה מוקדמת", פותח אוריך. הוא מתאר כיצד גדל בבית שבו תלויה הייתה תמונה של הרבי מליובאוויטש על הקיר אצל סבא וסבתא בכפר סבא, למרות שלא היו חב"דניקים.

אוריך מספר על תקופת המעצר: "מצאתי את עצמי במעצר. תא קטן, מיטת מתכת, שירותים בפינה. הייתי רחוק מאשתי, מבתי שזה עתה נולדה". בשבת הראשונה ביקש סידור ותהילים, ובערב הביאו לו עלוני שבת. "קראתי במאמר הלכתי של הרב עובדיה, ופתאום הופיע ציטוט של הרבי על חג הפסח. ואני, בתוך תא חשוך, הבנתי: הרבי מצא אותי. גם כאן".

הוא מספר שהרב אור זיו נתן לו דולר שקיבלה אשתו מידי הרבי. "אי אפשר להכניס דולר לכלא, אבל הוא היה איתי. לא בכיס - בלב", כותב אוריך.

אוריך מתייחס גם לנוכחות הרבי בלשכת ראש הממשלה: "אנשים מספרים על פגישה אחת בין נתניהו לרבי, 45 דקות באמצע ההקפות. אבל האמת הגדולה: הפגישה לא הסתיימה. השיחה בין הרבי לנתניהו נמשכת עד היום, בהחלטות גורליות, בכל נאום ומהלך".

לרגל חג הסוכות הוא כותב: "הרבי לימד שאין יהודי רחוק. לא משנה כמה אתה חושב שאתה מנותק - הוא מוצא אותך. מעולם לא פגשתי את הרבי. אבל מעולם לא הפסקתי לפגוש אותו".