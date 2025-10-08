יו"ר מפלגת ישראל ביתנו ח"כ אביגדור ליברמן הציג אתמול את המודל הפוליטי שלו לניצחון בבחירות הקרובות, המבוסס על 63 מנדטים של מתנגדי נתניהו ללא המפלגות החרדיות והערביות.

"ראיתי סקר שאנחנו סביב 61 מנדטים, ואם נעשה מיצוי של כל הפוטנציאל, נגיע גם ליותר", אמר בראיון לעיתון ידיעות אחרונות.

בדבריו תקף בחריפות את ההנהגה החרדית והאשים: "רבנים מקבלים משכורת ופנסיה מהמדינה. רב ראשי אומר שאם אתה מקבל צו גיוס, תקרע אותו, תזרוק אותו לסל".

בהמשך תקף את המנהיג הליטאי הרב דוב לנדו וייחס לו את האמירה הבאה: "'הציונים האלו גרמו לכך שהערבים שונאים אותנו. המבולבלים האלו עם הכיפות הסרוגות מתים במלחמה כי לא מתפללים מספיק'".

ליברמן המשיך: "הממסד החרדי התנגד גם ב-1948 להקמת מדינת ישראל. עד היום הליטאים מתפללים ביום העצמאות תפילת אבל. זה טירוף מוחלט. אלו מפלגות גזעניות, עדתיות. הם חיים מהגזענות הזאת. כרגע זה מאבק על אופייה של ישראל - ציונית ליברלית או מדינת הלכה".

בבית הרב לנדו זעמו על הדברים ויצאו בהכחשה חריפה על הדברים שצוטטו מבית הרב. "ליברמן בייאושו, כתוצאה מהתקדמות המגעים לעסקה והעובדה שאין בחירות באופק, איבד את זה לגמרי", נמסר בתגובה לדברים, נמסר מבית הרב דוב לנדו.

"לפני שבוע הפחיד את כל המדינה עם סיפורי בדותות על איראן וכעת עבר לצטט משפטים מומצאים", הוסיפו.