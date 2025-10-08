צמד הקומיקאים מני וקשטוק ואפי סקקובסקי העלו מערכון חדש ומיוחד לכבוד חג הסוכות מבית 'ברדק'.

במערכון נאלץ אפי להתמודד עם סיטואציה בלתי צפויה - הוא נקלע לצפון הארץ בלי אתרוג. בהמלצת חברו חיים הוא מגיע לחנות בשם "רויאל אתרוג", המנוהלת על ידי מוכר רפורמי בגילומו של מני.

מה שהוא מגלה שם מפתיע: במקום אתרוגים מהודרים, מציע לו המוכר אתרוגים צבעוניים, מקושטים ואף משובצים ביהלומים. אפי, שמחפש אתרוג פשוט וכשר למהדרין, מתקשה להבין לאן הגיע.

בסיום המערכון, אחרי שלל ניסיונות, הוא סוף סוף מוצא אתרוג מהודר אמיתי - אך במחיר מפתיע של 700 שקלים, ורגע לפני הרכישה, הסיפור מקבל תפנית לא צפויה.