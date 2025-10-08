בכיר הלשכה המדינית של חמאס ורב המרצחים טאהר א-נונו אמר כי ארגונו הרצחני העביר רשימת אסירים שהוא דורש לשחרר במסגרת הקריטריונים והמספר המוסכם של האסירים שישוחררו.

"משלחת חמאס גילתה את החיוביות והאחריות הדרושה בכדי להשיג את ההתקדמות הדרושה ולהגיע להסכם. המתווכות השקיעו מאמצים רבים להסרת כל מכשול בפני צעדי יישום הפסקת האש ובין כולם שוררת אווירה של אופטימיות", אמר א-נונו.

לדבריו, "המו"מ מתמקד במנגנוני הביצוע לסיום המלחמה, בנסיגת כוחות צה"ל מהרצועה ובחילופי אסירים. היום הועברו רשימות האסירים שצריכים להשתחרר לפי הקריטריונים והמספר המוסכם של האסירים שישוחררו. המו"מ הבלתי-ישיר יימשך היום בהשתתפות כל הצדדים וכל המתווכות".

חמאס דורש שישראל לא תחזור ללחימה לאחר שחרור החטופים, דורש שבמסגרת ההסכם ייכנסו בכל יום לרצועה 400 משאיות סיוע הומניטרי, דורש נסיגה ישראלית מאזורים צפופי אוכלוסייה על מנת שיוכל למסור את החטופים, דורש שישוחררו 6 מחבלים בכירים - בינהם: מרוואן אל-ברגות'י ואחמד סעדאת וגם דורש שישוחררו מחבלי נוח'בה.

לדבריו מסירת החטופים החללים תיארך יותר זמן מהתקופה שהקציב הנשיא טראמפ לשחרור החטופים במסגרת תוכניתו.