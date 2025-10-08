המיזם "מתחברים בשרשרת" מציין השנה חמש שנים להיווסדו, לזכרה של אביה פוני ז"ל, בת 17 וחצי מאלקנה, מדריכה ורכזת צוות נחשון בסניף בני עקיבא המקומי.

אביה, כך לפי מכריה, נודעה באישיותה המחברת וביכולתה לראות כל אדם ולתת לו יחס אישי וחם.

בחג הסוכות שלאחר פטירתה הפתאומית מדום לב, החליטה קבוצת נשים מהשכונה הצפונית באלקנה להנציח את דמותה בדרך המשקפת את מהותה - חיבור בין אנשים.

כך נולד המיזם "מתחברים בשרשרת", הכולל שרשראות גדולות וארוכות המחברות בין הסוכות ומסמלות את אחדות העם והקהילה.

עם השנים התרחב המיזם, והגיע לקהילות בכל רחבי הארץ. משפחות רבות נענות מדי שנה לקריאה, יוצרות שרשראות צבעוניות, מצלמות ומעלות את התמונות לרשתות החברתיות כסמל להמשך דרכה של אביה - ברוח של אהבה, אחדות וערבות הדדית.