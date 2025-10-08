הרב נתן שהם, רב המועצה האזורית חוף השרון, העניק תעודות כשרות לעסקים שמחוץ לתחום סמכותו - בכפרים ערביים ובשטחי הרשות הפלסטינית - תוך הסתמכות על רפורמת הכשרות שנחקקה בתקופת השר לשעבר מתן כהנא.

הרפורמה אפשרה, לפי לשון החוק, לרב מקומי שמחזיק מערך פיקוח מוסמך להעניק כשרות גם מחוץ לתחום שיפוטו. עם זאת, מועצת הרבנות הראשית קראה לרבנים להימנע מכך, בטענה שהדבר מערער את המבנה ההיררכי של מערך הכשרות הממלכתי.

הרב שהם עתר לבג"ץ נגד הרבנות הראשית בדרישה להכיר בתוקף תעודות הכשרות שהעניק מחוץ לתחומו. ההרכב בראשות השופטים נעם סולברג, דוד מינץ וגילה כנפי־שטייניץ (בג"ץ 27252-01-25) קבע כי העתירה נדחית בהסכמה, לאחר שהרב שהם חזר בו מהעתירה.

בית המשפט הורה על תקופת התארגנות בת ארבעה חודשים, שבמהלכה יישארו בתוקף תעודות הכשרות שכבר ניתנו לעסקים הללו.

עד סוף ינואר 2026 ניתן יהיה להמשיך להחזיק בתעודות קיימות בלבד, אך לא תתאפשר הוצאת תעודות חדשות מחוץ לתחום השיפוט של הרב המקומי, בהתאם לעמדת הרבנות הראשית לישראל.

תגובת ארגון כושרות: "ארגון כושרות מברך את החלטתו של הרב נתן שהם להפסיק את מתן תעודות הכשרות מחוץ לתחום, בהתאם לעמדת מועצת הרבנות הראשית לישראל. החלטה זו מחזקת את סדרי המנהל התקין במערך הכשרות הממלכתי ומונעת תקלות בקרב הציבור ובתי העסק.

בכושרות קוראים לממשלה ולכנסת לקדם במהרה רפורמת כשרות מקצועית ועניינית, שתיצור סטנדרט אחיד לפי רמות הכשרות , שקיפות מלאה ונהלי כשרות ברורים, ותיתן מענה הולם גם למעמדם ולתנאי העסקתם של משגיחי הכשרות, שהם עמוד השדרה של מערכת הכשרות בישראל".