תלמידי ורבני ישיבת אור תורה מטיבתא חברו אל הזמר אהרון רזאל לקליפ מוזיקלי מיוחד שפורסם ביוטיוב. בקליפ מבוצעת מחרוזת ניגוני שבת מרוממת, בהשראת ניגוני חסידויות ברסלב וויעזניץ', ובמטרה לחזק את הרוח לקראת שבת.

המחרוזת כוללת גם את תפילתו של נחוניא בן הקנה, "אנא בכח", כפי שמקובל לשיר בחסידות ברסלב.

"הרגע המכונן של השבוע שלנו , שבו אנו לרגע משתחררים מכל המולת החול שבולעת אותנו , ורחקו כל מבלעייך. לפני שמקבלים פני הכלה אנו עוברים ליומא דנשמתא דרך אמירת 7 פעמים את תפילתו של נחוניא בן הקנה 'אנא בכח' בניגון מיוחד של חסידות ברסלב.

לקראת סוף קבלת השבת אנו נעמדים כולם לריקוד אחד של הניגון ימין ושמאל של חסידות וויזניץ'. כולם כולם באשר הם מקבלים יחד פני שבת. איזה רגע מרומם", מספר ראש הישיבה הרב נתנאל לדרברג לערוץ 7.

הקליפ הוקדש לעילוי נשמת בוגר הישיבה, הלל נחמיה בן בועז וחניטל אופן ז"ל, שהתמוטט ומת במהלך אימון של יחידת ההנדסה יהל"ם. "מתוך שמחת ימי החג ועם זכרון המלחמה אנו משתפים אתכם במחרוזת זו", אומר הרב לדרברג. "להצלחת עם ישראל, להשבת החטופים ולעילוי נשמתו של הלל היקר".