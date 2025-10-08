נחמה בן אליהו צילום: באדיבות המשפחה

הסופרת הירושלמית נחמה בן אליהו הלכה לעולמה והיא כמעט בת 90. בן אליהו ילידת ירושלים, בת למשפחת אניקסטר, מוותיקי היישוב, ונכדתו של פנחס גרייבסקי, מתעד תולדות העיר. במהלך חייה עסקה בן אליהו בחינוך והייתה מחנכת בבית־מדרש למורים. בנוסף, הייתה חברת "הפרלמנט הירושלמי". זכתה בשנת 2006 להיות יקירת העיר ירושלים. בן אליהו חיברה את הספרים "פעם בירושלים" ו"עוד פעם בירושלים", בהם תיארה את העיר באהבה, חן והומור. הספרים התקבלו באהדה רבה בקרב ירושלמים ואוהבי העיר, וכל קורא מצא בהם פינה אישית. נחמה בן אליהו הייתה נשואה לאיש החינוך שלמה בן אליהו, מחלוצי שילוב מורשת יהדות המזרח במערכת החינוך, ממייסדי תוכנית הרווחה לתלמידי עיירות הפיתוח, וממפתחי שיטות הוראה חדשניות. הלווייתה של בן אליהו התקיימה ביום שני. המשפחה תקבל מבקרים בבית משפחת בן אליהו ברחוב אליעזר הלוי 3 בשכונת קריית משה בירושלים, מיום רביעי עד שישי וביום ראשון.