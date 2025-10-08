חבר הכנסת יצחק קרויזר עלה היום (רביעי) להר הבית יחד עם הוריו, הרב יהודה קרויזר, רבה של מצפה יריחו, והרבנית שלומית קרויזר, לרגל חג הסוכות.

במהלך הביקור עצר קרויזר לתפילה מרגשת, וביחד עם אביו השתחווה במקום.

העלייה התקיימה במסגרת שעות הביקור המותרות ליהודים ותחת אבטחה כבדה של כוחות משטרה. ח"כ קרויזר הסביר כי מטרת עלייתו היא "להניף את דגל הריבונות והמשילות".

לדבריו, "אנחנו מעבירים מסר ברור לאויבנו שלפני שנתיים יצאו במתקפה אכזרית על העם שלנו וקראו למבצע שלהם 'מבול אל אקצא' - אנחנו שנתיים אחרי ומבול של יהודים עולה להר הבית".

השניים התפללו לשובם המהיר והשלם של כל החטופים המוחזקים ברצועת עזה, וכן לשלומם והצלחתם של חיילי צה"ל הפועלים במערכה.