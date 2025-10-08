כתב אישום חמור הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו נגד מוראד מחאג'נה, תושב העיר, המואשם כי שדד באכזריות תושב הרצליה תוך שימוש באלימות קשה ואיומים.

בספטמבר 2025 הגיע מחאג'נה יחד עם שניים נוספים לדירתו של תושב הרצליה, לאחר שנודע להם כי הוא מחזיק מטבעות ביטקוין. השלושה המתינו לו בחדר המדרגות, וכשפתח את הדלת - התנפלו עליו בעודם עוטים מסכות שחורות, דחפו אותו בכוח לתוך הבית, הכניסו אותו לחדר הממ"ד, קשרו את ידיו מאחורי גבו והורידו את ראשו כלפי מטה כדי שלא יוכל לזהותם.

במהלך השוד, השלושה היכו את הקורבן באגרופים ובעיטות, איימו עליו בסכין והורו לו לפתוח את הארנק הדיגיטלי שלו במחשב. הנאשם אמר לו, "תן לי להוציא אותך מהאירוע הזה בחיים. אם לא תשתף פעולה - אני לא אוכל לעצור את החבר'ה". תחת איומים אלו, נאלץ הקורבן למסור את הקודים האישיים לארנק הביטקוין.

השלושה הצליחו לשדוד 4.948 ביטקוין בשווי של כ-547 אלף דולר, ו-42,248 מטבעות USDT בשווי נוסף של עשרות אלפי דולרים. בנוסף נטלו מהדירה שעון "רולקס" יוקרתי, מחשב נייד, כסף מזומן וארנק קריפטוגרפי נוסף.

לאחר מכן, דקר אחד מהתוקפים את הקורבן ברגליו ואיים כי אם יפנה למשטרה - הוא ובני משפחתו ייפגעו. השלושה ניקו את מקום האירוע בחומר חיטוי כדי להסוות את עקבותיהם ונמלטו מהמקום כשהם מותירים את הקורבן קשור ומדמם.

לפי האישום, למחרת השוד התקשר מחאג'נה שוב לקורבן ודרש ממנו להעביר מטבעות נוספים, תוך איום מפורש: "אנחנו מגיעים אליך ואל המשפחה שלך. מחר אני אתקשר אליך שוב".

כתב האישום מייחס לנאשם שורה של עבירות חמורות, בהן שוד בנסיבות מחמירות, סחיטה באיומים, שיבוש מהלכי משפט, כניסה והתפרצות לדירת מגורים ואיומים.