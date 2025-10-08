בדיוק ארבעים שנה חלפו היום מאז מבצע 'רגל עץ', המבצע בו תקפה ישראל את מפקדות אש"ף בטוניס.

על ההיערכות המודיעינית למבצע, בתקופה בה יכולות המודיעין היו מוגבלות, שוחחנו עם חוקר מורשת המודיעין, סא"ל במיל' גדעון מיטשניק.

"בא' חול המועד סוכות תשמ"ו התרחש המבצע לתקיפת מפקדות אש"ף בטוניס, מבצע שקדמו לו מספר פיגועי טרור של אש"ף שנאלץ להתפנות ב-82' בעקבות מלחמת לבנון הראשונה. ערפאת ואנשיו עברו לטוניס ומקומות נוספים במזרח התיכון. באוקטובר 85' היינו בשיאו של גל פיגועים שאש"ף מוביל כאשר ברקע ירי רקטות לעבר הצפון ופיגוע ביום הכיפורים כאשר שלושה מחבלים מכוח 17 של אש"ף משתלטים על יאכטה ישראלית בלארנקה ורוצחים את שלושת בני הערובה תוך כדי מו"מ. מתגבשת החלטה במערכת הביטחון לצעדי תגובה".

מיטשניק מספר על האפשרויות שהיו על השולחן, האחת היא הפצצת מפקדת אש"ף בתימן, שם היה גם מחנה אימון של מחבלי הארגון. האופציה השניה היא תקיפת מפקדות אש"ף בטוניס מהים, או שילוב כוח ימי אווירי ורגלי וחלופה שלישית, שמתקבלת, היא תקיפה אווירית.

לקראת המבצע נאסף מודיעין ומיטשניק מדגיש בהקשר זה את הפערים בין היכולות המודיעיניות של היום לאלה של אז, כאשר אפילו GPS לא היה, ובוודאי לא יכולות לוויין ומחשב כפי שקיימות היום.

"מפקד חיל האוויר, עמוס לפידות, קובע ששתי טייסות F-15יבצעו את התקיפה ובנוהל מזורז בבוקר יום שלישי ב-א' חול המועד סוכות תשמ"ו מועברים תדריכים לטייסים שמעידים שהם הקפידו שלא לשתות קפה כדי שלא יהביו להם לחצים בשעות הטיסה הארוכות. מדובר ביעד במרחק של כמעט 2100 קילומטר, התקיפה הרחוקה ביותר של צה"ל עד אז".

מיטשניק מציין כי המודיעין למבצע התבסס על יומינט, מקורות אנושיים, והאזנה של צה"ל ושל אמ"ן. מהמגירות נשלפו התכניות לאחר שמפקדות אש"ף מופו. שלושה צוותי אוויר המריאו כאשר לבד ממטוסי ה-F-15המריאו גם שני מטוסי בואינג, האחד לתדלוק כפול והאחר לחפ"ק המוטס המלווה את התקיפה. "בסביבות השעה 11 זיהו הטייסים את היעד והמטירו את הפצצות. הם חוזרים לארץ ויש עוד מרחק משמעותי ומופתעים לגלות שהבשורה כבר שודרה בתקשורת", זאת משום שהמטרה הייתה לייצר הרתעה מול אש"ף ולא חיסולו של יאסר ערפאת. המטרה, מציין מיטשניק, לא הושגה מאחר ואש"ף המשיך במדיניות פיגועי הטרור.

על מקורות המודיעין שסייעו למתקפה הישראלית בימים בהם לישראל עצמה אין יכולות לווייניות, אומר מיטשניק כי על פי מקורות זרים ישראל נעזרה בצילומי לוויין שסיפק יונתן פולארד שעבד בשירותי המודיעין של הצי השישי.