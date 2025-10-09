עבור רוב בעלי העסקים, תקופת החגים היא סימן לקריסה זמנית. פחות לקוחות, פחות פגישות, פחות הכנסות. אבל האמת היא שהחגים הם לא הבעיה - הם רק חושפים את מה שלא בנוי נכון בעסק.

"כשאין אסטרטגיה עסקית אמיתית, כל חג מרגיש כמו עצירת נשימה", אומר גבי דניאל. "ההכנסות יורדות, המתח עולה, ובעל העסק מרגיש שאין לו שליטה. והכי עצוב שזה קורה דוקא בתקופת החגים כשצריך הכי הרבה כסף בבית".

"קיבלתי 4 לידים רותחים שבקרוב יסגרו", מספרת עדית, שהשתתפה באתגר קודם. "הכנסתי גם מלא ליידים והבנתי בעצם מה זה משפך שיווק בצורה רצינית!"

"אני אשכרה קיבלתי לידים כבר באתגר!!!", מוסיפה משתתפת נוספת. "הכנסתי גם מלא ליידים במהלך האתגר!", מסכמת סיון.

לדבריו של דניאל, עסק חכם מתוכנן לשנה שלמה, לא לחודש הקרוב. כשיש תוכנית, סל שירותים מגוון ומשפך שיווק שפועל נכון - העסק לא נעצר, גם כשהלקוחות בחופש.

אז איך מתכננים עסק שמכניס גם כשהמשק בחופשה? השלב הראשון הוא לתכנן את השנה מראש, להבין באילו חודשים צפויה ירידה, ולבנות להם פתרונות מבעוד מועד. זה כולל קמפיין ממוקד שמניע לקוחות לפני החגים ובמהלך החגים בהזדמנות מיוחדת, שירות עונתי שמיועד בדיוק לתקופות שקטות, וקורס דיגיטלי שיכול לרוץ גם כשאתם בחופש.

"עסק שמכניס רק כשאתה מול הטלפון - זה לא עסק, זו תלות", מוסיף דניאל. "ברגע שיש לך אסטרטגיה אמיתית - אתה עובד פחות, אבל העסק ממשיך לרוץ".

רוצים לוודא שבפעם הבאה שיש טילים מאיראן או בחג הבא העסק שלכם ימשיך לעבוד ולהכניס כסף? באתגר העסקים החדש, גבי דניאל ילמד איך בונים עסק שמכניס כסף גם כשהשוק במצב שקט. זה מיני קורס חי של 4 ימים, עם כלים פרקטיים ותכנון אסטרטגי צעד אחר צעד.

במהלך האתגר תלמדו איך לבנות עסק עם אסטרטגיה עסקית חכמה ומדויקת, איך יוצרים הזדמנויות ללקוחות גם בתקופות שיש פחות עבודה וכולם בחופש, ואיך לבנות משפך שיווק שמייצר לידים חמים כל יום.

האתגר יתקיים שבוע לאחר חג סוכות, החל מיום ראשון 26.10.2025, בכל יום בשעה 10:00 בבוקר - שידור חי של 45 דקות עם משימות לביצוע מיידי. ההשתתפות ללא עלות, אך מספר המקומות מוגבל.

