הבית הלבן הוא שניסח את נוסח ההתנצלות של ראש הממשלה בנימין נתניהו לקטאר, כך דווח היום (רביעי) באתר "פוליטיקו" האמריקני.

לפי הדיווח, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הורה לנתניהו להתקשר לראש ממשלת קטאר, מוחמד אל-ת'אני, ישירות מהחדר הסגלגל, ולהקריא בפניו את נוסח ההתנצלות שהוכן מראש על ידי צוות הבית הלבן בשיתוף גורמים קטארים.

במהלך השיחה נכח גם עלי א-ת'וואדי, דיפלומט בכיר בקטאר. לפי גורמים שצוטטו בכתבה, א-ת'וואדי נכח במקום כדי לוודא שנתניהו "לא יסטה פומבית" מהנוסח שנוסח מראש.

על פי הדיווח, השיחה לא עסקה רק בהתנצלות על מות איש הביטחון הקטארי בתקיפה כושלת בדוחא, אלא גם בתיאום הצעדים הבאים בין המדינות בנוגע לרצועת עזה, לחמאס וליחסים הדיפלומטיים העתידיים.

מדובר באירוע חריג במיוחד, שכן ישראל וקטאר אינן מקיימות יחסים רשמיים, וזוהי הפעם הראשונה זה שנים שבה מתקיימת שיחה ישירה בין ראשי המדינות.

מלשכת ראש הממשלה נמסר בתגובה: "מדובר בפייק ניוז. דברי ראש הממשלה נתניהו בשיחתו עם ראש ממשלת קטר נקבעו על ידי ראש הממשלה בהתייעצות עם צוותו המקצועי בלבד. ביחס לגורם הקטארי, זה נכח רק במהלך השיחה בהזמנת הצוות האמריקני, ולא היה שום קשר עם הצוות הישראלי".