נשיא המדינה יצחק הרצוג השתתף היום (רביעי) בטקס לזכר נרצחי פסטיבל הנובה באתר ההנצחה ברעים.

"גם לאחר שנתיים ולמרות האבדות הקשות, אנחנו חייבים לזכור את הקולות שנפגעו, את האירועים שהוסו ונגדעו. זו מלחמת האור בחושך, מלחמת הטוב ברע - מנגינת התום והטוהר שאסור להפסיק לעולם", אמר הרצוג.

הוא פנה הנשיא למשפחות השכולות והדגיש את חובתה של המדינה לתמוך בהן: "אסור שתהיו לבד. זו חובתה של המדינה לחבק, לתמוך, להיות כותל דמעות כשצריך ולפעול למענכם בכל דרך שעומדת לרשותנו". הרצוג גם התייחס לחשיבות הצגת הניגוד בין הרוע לבין קורבנות הטבח, וקרא להזכיר זאת לעולם כולו: "אנחנו לא נוותר. נמשיך לנגן, יחד, באהבה גדולה - ולא נשכח אותם לעולם".

הרצוג התייחס גם למאמץ לשחרור החטופים. "בשעות אלה ממש כולנו נושאים עיניים למשא ומתן - בלב דואג וחרד, ובה בעת בתקווה, ומייחלים שהמשא ומתן יצלח. אני מחזק את ידי אנשינו במשלחת הישראלית, ונושא תפילה שנזכה לבשורות טובות, ישועות ונחמות".

"אנחנו חייבים לעשות הכל כדי לפרוע את החוב המוסרי והאנושי הקדוש ביותר - להשיב הביתה את כל החטופים במהרה עד האחרון שבהם. לבבות העם פועמים יחד בתפילה ובתקווה, והזדמנויות היסטוריות עומדות בפנינו שאסור להחמיץ", סיכם.