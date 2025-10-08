למעלה מ-8,000 בני אדם השתתפו היום (רביעי) בצעדת הריבונות החגיגית בשומרון, שיצאה מחוות אלחי שבין שבי שומרון לעינב, לעבר תחנת הרכבת ההיסטורית בסבסטיה - המקום שבו לפני 50 שנה הוכרע המאבק על הקמת ההתיישבות היהודית המחודשת בשומרון.

בעצרת המרכזית שהתקיימה בתחנת הרכבת השתתפו: ראש מועצת שומרון יוסי דגן, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שרת החדשנות המדע והטכנולוגיה גילה גמליאל וחברי המחזור שעלו בעלייה ההיסטורית לסבסטיה לפני 50 שנים.

משתתפי העלייה ההיסטורית התאספו מול תחנת הרכבת סבבטיה ושחזרו את התמונה שהפכה לסמל המאבק לחידוש ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון.

על הבמה הופיעו האמנים 'עקיבא' וביני לנדאו, והילדים נהנו ממופע של 'טוביה' וממגוון אטרקציות.

ראש מועצת שומרון פתח את העצרת המרכזית וקרא לראש הממשלה להחיל ריבונות: "כאן נמצאים הפעילים והפעילות של גוש אמונים - שהגיעו לכאן חמישים שנה אחרי אותם ימים היסטוריים. האנשים הללו עמדו מול כל העולם בתחנת הרכבת סבסטיה, עלו לכאן שוב ושוב, וכששאלו את הרב מנחם פליקס למה הם ממשיכים למרות שאין כאן יהודים כמעט בשום מקום והוא מטיח את הראש בקיר, הוא ענה: 'נכון, אנחנו מטיחים את הראש בקיר - אבל הראש שלנו יותר חזק מהקיר, והקיר הוא זה שישבר.'

עברו חמישים שנה, והיום יש ביהודה ושומרון כמעט 550 אלף יהודים ויהודיות במאות יישובים, ערים, מועצות וחוות חקלאיות. אנחנו מיישבים את הארץ שלנו. באנו לכאן כדי לפתוח את שנת ה-50 לניצחון של גוש אמונים ולשאוב מכאן כוחות. אנחנו עומדים כאן, בתחנת הרכבת סבסטיה, ערש חידוש ההתיישבות בשומרון, חמישים שנה אחרי. אנחנו אומרים לראש הממשלה ולכל שרי הממשלה: מהרוח של גוש אמונים - כאן תהיה ריבונות מלאה! אנחנו דורשים לעבור ממילים למעשים: בהצבעה אחת - ריבונות מלאה ביהודה ושומרון. זה הניצחון של עם ישראל".

8,000 משתתפים בצעדת הריבונות דוברות מועצת שומרון

השר סמוטריץ' הוסיף "לפני חמישים שנה איש לא היה מאמין שזה מה שיהיה כאן - חיים יהודיים שוקקים בלב השומרון. תחשבו על זה - מאפס התיישבות למפעל אדיר של חיים, קהילות והתחדשות. ביהודה ושומרון חיים היום למעלה מחצי מיליון יהודים - זה היה החזון וזה קורה. עוד לפני שעלו אפילו ליישוב אחד, עוד לפני שהממשלה נתנה את האישור הרשמי, כבר בתוכניות הראשונות דובר על מאות אלפי מתיישבים. דור הנפילים - חלוצי סבסטיה - בנו כאן קומה ראשונה כל כך נפלאה, ואנחנו, הדור הצעיר, זוכים לבנות עליה קומה נוספת.

השיעור הגדול שאנחנו לומדים מכם, מדור החלוצים והנפילים, הוא שצריך חזון, צריך חלומות, צריך אמונה - ובעיקר צריך נכונות לעבוד קשה. וכשיש את כל אלה - החלומות מתגשמים והופכים למציאות. כפי שאמר יוסי דגן, ראש המועצה היוצא מן הכלל שיש כאן לשומרון, המשימה המיידית שלנו בשומרון יחד עם המשך הבנייה והפיתוח, והקמת עוד יישובים וחוות, היא להחיל את הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון. הגיע הזמן שמפעל של יובל שנים של מסירות נפש יקבל סוף סוף חותמת של קביעות - כחלק בלתי נפרד מארץ ישראל וממדינת ישראל. תודה למועצה וליוסי דגן, ותודה לכל מי שחי ופועל למען ההתיישבות בכל רחבי הארץ. תודה לכל מי שבא לציין את הרגע ההיסטורי הזה".

השרה גמליאל סיכמה "צעדת הריבונות לציון 50 שנה להתיישבות בשומרון היא לא רק חגיגה של עבר מפואר אלא גם הצהרה ברורה על העתיד. לפני חמישים שנה קבוצה קטנה של חלוצים האמינה שאפשר להחזיר חיים יהודיים להר השומרון. היום, מאות אלפים צועדים באותה הדרך. זוהי שעתה היפה של ההתיישבות, וזוהי גם השעה להרים את דגל הריבונות בגאווה".