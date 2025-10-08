רב סרן (במיל') הרב לירז זעירא, שליח חב"ד שנפצע קשה מפיצוץ מוקש בדרום סוריה ואיבד את שתי רגליו, הגיע היום (רביעי) לסוכת בית החולים "אסף הרופא" וקיים את מצוות נטילת לולב.

זעירא, שליח חב"ד למכללות בירושלים ואב לחמישה, שירת כלוחם ומפקד בצנחנים במילואים, ולאחרונה עבר לתפקיד ברבנות הצבאית.

לאחר הפציעה הקשה הוא התעורר לפני כשבוע ואף התפלל עם המבקרים בימים האחרונים ואמר: "אני רוצה לקום לרקוד". בתקופה האחרונה תועד קובע מזוזות במבנים בהם פועל צה"ל בשטח סוריה.

הוא מטופל במחלקת טיפול נמרץ, שם הוא מקבל טיפול משולב של מספר מחלקות - כירורגיה פלסטית, אורתופדיה וטיפול בתא לחץ.

פרופ' ליאור הלר ממחלקת הכירורגיה הפלסטית בשמיר הסביר כי הצוות הרפואי יספק "מעטפת רפואית רחבה ככל הניתן כדי לקדם אותו לשלב הבא בדרך לתפקוד מלא". הוא הוסיף כי לבית החולים ניסיון רב בטיפול בפצועי מלחמה ונפגעי טראומה מחרבות ברזל.