שלושה מקורות אמרו הערב (רביעי) ל-CNN כי ישראל מעריכה שחמאס לא יכול למצוא ולהשיב את כל החטופים החללים שנותרו בעזה - מה שעלול לסבך את המאמצים להגיע להסכם לסיום המלחמה.

המקורות אמרו כי בירושלים מודעים לכך שחמאס לא יודע את מיקומם - או אינו יכול לאסוף את שרידיהם של חלק מ-28 החטופים החללים. אחד המקורות הוסיף כי לפי שעה, בידי חמאס יש בין 5- ל-7 חללים. מקור אחר טען כי המספר עומד על בין 10ל-15.

במקביל, אמר מקור מצרי לרשת "סקיי ניוז" בשפה הערבית, כי הדד-ליין שהציבו המתווכות לחתימה על השלב הראשון בהסכם הוא עד יום שישי בבוקר.

מוקדם יותר הביע בכיר ישראלי אופטימיות באשר להתקדמות המגעים להשבת החטופים וסיום המלחמה.

"אנחנו מתקרבים בזהירות להשלמת השלב הראשון. טראמפ מפעיל לחצים ולעמדה הערבית יש משקל חסר תקדים. מבקשים לתקן את מפת הנסיגה בשלב הראשון", אמר הבכיר לרשת אל-ערביה.

גורמים ישראלים אחרים העריכו כי העסקה תסוכם בפרק זמן של בין יממה לשלושה ימים וכי נראה שעד יום שישי תצא הכרזה רשמית לגביה. מקורות המעורים במשא ומתן העריכו כי כל הצדדים מעוניינים להביא למצב בו ההסכם מסוכם בסוף השבוע הנוכחי ושחרור החטופים מתחיל כבר בשבוע הבא.

משרד ראש הממשלה והמשנה ליועמ"שית ניסחו טיוטת הצעת מחליטים לעסקת חטופים ושחרור מחבלים. ‏הטיוטה לא כוללת את רשימת שמות המחבלים שישוחררו אלא רק את הסכם המסגרת, מכיוון שהרשימה עודנה נמצאת במו"מ.

כלי תקשורת ערבים מסרו כי הרשימות של המחבלים שחמאס מבקש לשחרר כוללות את מרוואן ברגותי ומזכ"ל החזית העממית אחמד סעדאת - אך בישראל הגיבו והדגישו כי השניים לא נכללים ברשימות המחבלים וגם אם יהיו חלק מהן - ישראל לא תסכים לשחרר אותם.

עם זאת בכאן חדשות דווח כי סעדאת, ארכי מחבל ומתכנן רצח השר המנוח רחבעם זאבי עתיד להשתחרר במסגרת העסקה.

היום הצטרפו שורת בכירים למשא ומתן, בהם נציגי טראמפ ג'ארד קושנר וסטיב וויטקוף, השר רון דרמר וראש המודיעין הטורקי.

כל הנציגים שהצטרפו ערכו שיחה משותפת לתיאום עמדות יחד עם ראש ממשלת קטאר וראשי המודיעין המצרי המעורבים בתיווך בין ישראל וחמאס.