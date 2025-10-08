ארגון הטרור הרצחני חמאס זועם על העלייה לרגל של יהודים להר הבית וקיום תפילות חג הסוכות במקום הקדוש ביותר לעם היהודי ובמערת המכפלה.

עמוד הטלגרם של חמאס דיווח כי השר בן גביר "פרץ למסגד אל-אקצה המבורך" בחסות המשטרה כדי לציין את חג הסוכות, וציין כי מדובר בפעם התשיעית מאז ה-7 באוקטובר 2023, והפעם ה-12 מאז התמנה לשר.

בדיווח של חמאס כונו התפילות שערך בן גביר "טקסי פרובוקציה" ונמסר כי "בן גביר הקיצוני ערך תפילות בציבור באזור המזרחי של המסגד, שר מזמורים וערך טקסים דתיים פומביים מול בית התפילה שהיה מקום התפילה הראשון באיסלאם".

חמאס תקף גם את קיום מצוות נטילת הלולב בידי צעירים יהודים בהר הבית ושירת "אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו", ותיאר זאת כ"הפרות מסוכנות" ו"התגרות".

השייח’ עיכרמה סברי, ראש המועצה המוסלמית העליונה, הזהיר מפני הסלמה בביקורי יהודים במסגד אל-אקצה במהלך חג הסוכות, ובמקביל דיווח חמאס על סגירת מערת המכפלה בפני מתפללים מוסלמים הרואים בה מסגד.

השמדת עיקר התשתית הצבאית של חמאס ברצועת עזה במהלך "חרבות ברזל" נטרלה את יכולת הארגון לאיים, כפי שנהג בשנים קודמות, בשיגור רקטות לעבר ירושלים על רקע ביקור יהודים בהר הבית.